NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti per i dati, oggi ha annunciato NetApp Novus™, l'archiviazione più rapida sul pianeta, progettata per i fornitori di infrastruttura AI che gestiscono grandi ambienti GPU. Realizzata per sostenere un sistema di file su scala zettabyte, questa architettura di nuova generazione consentirà alle fabbriche di IA di tenere milioni di GPU continuamente fornite di dati, massimizzando l'efficienza, l'utilizzo e la redditività dei propri investimenti.

Neoclouds e fornitori di GPU-as-a-Service stanno creando fabbriche di IA di dimensioni che le tradizionali architetture di archiviazione non erano mai state progettate per sostenere, creando colli di bottiglia che riducono l'utilizzo delle GPU e aumentano i costi delle infrastrutture.

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