NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda leader nella gestione dell'infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato di essere stata nominata Partner ufficiale dei Tampa Bay Buccaneers. Questa nuova collaborazione si basa sullo stato di NetApp di Official Intelligent Data Infrastructure Partner dell'NFL, aiutando la lega e i suoi team ad accedere, gestire e attivare i propri dati rapidamente e con sicurezza. I Buccaneers utilizzeranno la tecnologia di NetApp per supportare l'esperienza dei tifosi dei Buccaneers nello stadio durante le partite e non solo.

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