NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti per i dati, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Supermicro per fornire soluzioni di infrastrutture IA convalidate insieme che comprendono fabbriche di IA su vasta scala, installazioni aziendali, neoclouds e iniziative di IA sovrana. Unendo i sistemi di elaborazione e su scala rack ottimizzati per l'IA di Supermicro con la NetApp Platform, le aziende aiuteranno i clienti ad accelerare l'implementazione, migliorare l'utilizzo delle GPU, rafforzare la governance dei dati e ridurre la complessità operativa.

NetApp e Supermicro stanno creando una base full-stack per l'intelligenza artificiale che si estende oltre l'archiviazione ad alte prestazioni. La collaborazione riunisce le competenze in fatto di elaborazione su scala rack, networking, alimentazione e competenza nel raffreddamento liquido di Supermicro e la gestione unificata dei dati, la resilienza informatica, la leadership ibrida-cloud e la scala disaggregata di NetApp Platform.

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