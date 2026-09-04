NetApp ® (NASDAQ: NTAP), la società di Intelligent Data Infrastructure, e Amazon Web Services (AWS) oggi hanno annunciato che AWS Transform ora supporta Amazon FSx for NetApp ONTAP, facilitando ulteriormente alle aziende il passaggio ad AWS di applicazioni e dati. AWS Transform è un servizio di AI agentica che automatizza la scoperta, la pianificazione e la migrazione di carichi di lavoro sul cloud. Attualmente disponibile al pubblico, i clienti possono utilizzare AWS Transform per migrare lo storage collegato dalle proprie risorse locali e sul cloud direttamente ad Amazon FSx for ONTAP.

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