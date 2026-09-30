NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti per i dati, oggi ha annunciato di aver premiato la International Union for Conservation of Nature (IUCN) con il 2026 Social Impact Award for Intelligent Data for Good at NetApp INSIGHT 2026, l'evento globale di punta di NetApp dedicato all'innovazione tecnologica, che si svolgerà a Las Vegas dal 29 settembre al 1° ottobre.

Parte del programma Social Impact Awards di NetApp, il riconoscimento onora i clienti e i partner utilizzando la tecnologia di NetApp a sostegno di iniziative a impatto sociale o ambientale.

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