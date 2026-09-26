NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti per i dati, oggi ha annunciato l'intenzione di rilevare PEAK:AIO, un pioniere nell'architettura dei metadati di nuova generazione e nei sistemi di file paralleli ad alte prestazioni. L'acquisizione prevista punta ad accelerare il programma di infrastrutture AI di NetApp aumentando i servizi di metadati e l'innovazione parallela dei namespace progettati per aiutare i cloud dell'AI ad ampliare l'archiviazione condivisa assieme ai cluster di GPU in aumento.

Man mano che l'intelligenza artificiale viene integrata in ogni carico di lavoro aziendale, le organizzazioni si trovano ad affrontare una nuova sfida: le tradizionali architetture di archiviazione non erano state progettate per i requisiti senza precedenti di dimensioni, concorrenza e prestazioni richiesti dalle fabbriche di AI, dai cloud di AI e dalle applicazioni di nuova generazione a elevato uso di dati.

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