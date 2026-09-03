NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda leader nella gestione dell'infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato che sono state testate e convalidate nuove capacità in NetApp ONTAP® per fornire supporto a VMware Cloud Foundation (VCF) 9.1, dando ai clienti una base di infrastruttura ottimizzata e sicura per i propri cloud privati e ibridi. Riunendo le capacità avanzate di VCF 9.1 con la gestione dei dati aziendali ed efficaci in termini di costi con funzionalità di sicurezza integrate da NetApp, tra cui protezione dei dati contro gli attacchi di ransomware con recupero rapido, i clienti reciproci possono abbassare i costi e accelerare la distribuzione del proprio software di intelligenza artificiale in ambito produttivo.

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