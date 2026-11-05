La XXI edizione del Fujio Cup Quiz (FCQ) in NCRM NICHE 2026, ospitata da GN Corporation , Giappone e Nichi-In centre for Regenerative Medicine (NCRM) , è stata vinta da Sameer Kumar Reddy e da Chava Aravind Kumar della Kamineni Academy of Medical Sciences and Research Centre, Hyderabad, India. Ganga Anand Desai e Amith Mathew del Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, Chennai, India , sono arrivati secondi.

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L'evento NCRM NICHE si tiene ogni anno in ottobre dal 2006. Nel 2026, all'evento di apprendimento attivo di conoscenze, Fujio Cup Quiz, 80 squadre provenienti da istituti di biotecnologia, medicina, veterinaria, odontoiatria e scienze paramediche, quattro delle quali sono arrivate in finale. La Kamineni Academy of Medical Sciences, Hyderabad, India ha vinto la prestigiosa Fujio Cup. Durante l'evento di acquisizione passiva di conoscenze, il Prof. Muralidhar Hegde, del Houston Methodist Research Institute, TX, USA, ha tenuto una conferenza sulle linee cellulari SH-SY5Y e il loro significato nel misfolding proteico, mentre il Dr. Sanjeev Srinivas, di Darshan Eye Care, Chennai, India, ha presentato le terapie a base cellulare per le malattie della superficie oculare. Il Prof. Jagannatha Rao, KL, equivalente a un'università, il Dr. Parikumar, del Light Eye Hospital, la Dott.ssa Namitha Bhuvaneswari, del Meenakshi Medical College e la Dott.ssa Rita Hepsi Rani, del Govt Thoothukudi Medical College, hanno avuto il ruolo di moderatori. È stato riconosciuto il contributo del Dr. Srinivas K Rao, del Darshan Eye Care nella ricerca sugli approcci rigenerativi della cornea.