stc group, leader nel settore digitale, ha concluso il suo terzo anno consecutivo come partner fondatore e partner d'élite dell'Esports World Cup (EWC), prendendo parte al torneo a Parigi, in occasione della sua prima edizione al di fuori dell'Arabia Saudita. La più grande edizione dell'EWC ha riunito più di 2.000 giocatori professionisti e 200 club provenienti da oltre 100 Paesi, che si sono sfidati in 25 tornei e 24 titoli di gioco per un montepremi superiore a 75 milioni di dollari.

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Fans hold up the stc/EWC banner during the Esports World Cup 2026 grand final at the Accor Arena in Paris (Photo: AETOSWire)

Il trasferimento a Parigi ha segnato un nuovo capitolo del torneo lanciato a Riyad nel 2024, riflettendo la crescente portata internazionale e la rilevanza sempre maggiore degli eSport. La costante partnership di stc lungo questa fase di espansione si traduce in un impegno più ampio per l'ecosistema del gaming, a sostegno delle competizioni professionali, dei giocatori dilettanti, dell'accesso alle trasmissioni e dell'infrastruttura digitale alla base degli eventi eSport.

Durante l'EWC 2026, stc ha ricoperto un ruolo di rilievo in tutta la competizione. La stc Arena ha ospitato VALORANT, League of Legends, Counter-Strike 2, Rocket League, EA FC 26, Overwatch 2 e Call of Duty: Black Ops 7, insieme alla stc Player's Lounge e agli stc Contenders.

Inoltre, la partnership ha creato opportunità al di fuori dell'ambito professionistico. Grazie alla Warriors Cup, più di 10.000 giocatori dilettanti hanno gareggiato in oltre 200 tornei in 16 giochi, offrendo ai talenti emergenti un percorso per partecipare a competizioni organizzate.

stc ha anche esteso il torneo al pubblico al di fuori delle sedi attraverso un canale EWC dedicato su stc tv. Lanciato il 5 luglio, il canale ha offerto una copertura giornaliera tra le 10 e le 12 ore, tra cui partite in diretta, highlights e analisi, e ha registrato oltre tre milioni di visualizzazioni entro il 23 agosto.

Una forte domanda ha accompagnato l'EWC fino alla sua conclusione a Parigi. La giornata conclusiva del torneo, che ha avuto luogo la domenica, è stata spostata all'Accor Arena, una delle più grandi strutture al coperto della città, assicurando così una capienza aggiuntiva per i tifosi e una finale di alto profilo per la prima edizione del torneo tenutosi al di fuori dell'Arabia Saudita.

La partnership è cresciuta di pari passo all'EWC fin dalla sua edizione inaugurale a Riyad. Nel 2024, il torneo ha attirato più di 500 milioni di spettatori in tutto il mondo, mentre stc ha supportato la connettività per più di 10.000 giocatori con una disponibilità di rete del 99,9%. Un anno dopo, l'EWC ha accolto più di 2.000 giocatori professionisti e tre milioni di visitatori in loco, mentre stc ha aumentato la copertura di rete di oltre il 20%.

Il contributo di stc al gaming è stato riconosciuto anche dalla Communications, Space and Technology Commission, che ha nominato il gruppo "Platinum Gaming Operator" per dieci cicli consecutivi.

Tre anni dopo, la partnership si è evoluta di pari passo all'EWC, che è cresciuta dal suo debutto a Riyad fino a raggiungere un palcoscenico internazionale. stc continua a sostenere la crescita in termini di connettività, trasmissione e competizione, contribuendo ad ampliare le modalità di partecipazione dei giocatori e del pubblico a una delle forme di intrattenimento in più rapida crescita al mondo.

*Fonte: AETOSWire

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Mohammad Khan

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