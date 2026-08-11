MultiBank Group, uno degli istituti di derivati finanziari più grandi e regolamentati al mondo, ha annunciato che il suo Fondatore e Presidente, Naser Taher, è stato nominato da Forbes tra i Top 100 CEO del Medio Oriente per il 2026, a testimonianza della sua leadership pluriennale e dei successi ottenuti nel settore dei servizi finanziari a livello globale.

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Naser Taher has been named among Forbes Middle East’s Top 100 CEOs 2026, recognising his longstanding leadership and achievements in the global financial services industry.

L'elenco annuale Forbes Middle East Top 100 CEO rende omaggio ai principali dirigenti aziendali che plasmano lo scenario aziendale della regione e guidano le organizzazioni di notevoli dimensioni, influenza e impatto.

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Nikolas Neofytou

Responsabile, Direct Buys

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