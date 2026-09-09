Nanochon, azienda produttrice di dispositivi medici che ha sviluppato Chondrograft™, un nuovo impianto brevettato stampato in 3D per il trattamento dei difetti della cartilagine articolare del ginocchio, oggi ha annunciato il trattamento riuscito del primo paziente nel suo studio clinico First-in-Human (FIH).

Lo studio è stato progettato per valutare la sicurezza e le prestazioni di Chondrograft™ nei pazienti con difetti condrali focali del ginocchio. Il Dr. Juan Osorio e il Dr. Emilio Tufiño, entrambi specializzati in medicina sportiva rigenerativa, hanno eseguito il primo intervento alla Clinica di Panama, Panama.

“Sono lieto di essere lo Sperimentatore Principale di questo importante studio e siamo entusiasti di essere i primi ad avviare l'arruolamento nello studio clinico. Il team qui a Panama è impaziente di fornire dati a supporto di uno studio clinico più ampio e del successivo ingresso sul mercato”, ha dichiarato il Dr. Osorio.

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