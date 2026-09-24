MVC Group , gruppo attivo nell'abbigliamento per il ciclismo e gli sport outdoor, annuncia l'acquisizione di Tailfin , leader globale nel segmento premium del bikepacking tecnico .

Fondata a Bristol nel 2017 da Nick Broadbent - CEO, ingegnere meccanico e product designer - Tailfin si è rapidamente affermata come punto di riferimento internazionale nel bikepacking premium, dalle borse ai portapacchi e agli accessori, grazie alla capacità di combinare design e performance attraverso un approccio fortemente votato all'innovazione. L'azienda ha infatti sviluppato internamente tecnologie proprietarie protette da oltre 20 brevetti tra registrati e in corso di registrazione, costruendo un posizionamento di eccellenza fondato su qualità ingegneristica, ricerca sui materiali e rigorosi processi di sviluppo e validazione dei prodotti.

Negli ultimi cinque anni Tailfin ha registrato una crescita media annua di circa il 50% , raggiungendo nel 2025 quasi 10 milioni di euro di ricavi sui mercati globali. Oltre la metà del fatturato è stato generato in USA, UK e Germania attraverso una progressiva espansione internazionale che sarà ora ulteriormente sostenuta dalla piattaforma commerciale, logistica e industriale di MVC Group , presente in 75 Paesi attraverso 10 filiali. Il Fondatore e il management team di Tailfin continueranno a guidare l’azienda - di cui restano azionisti di minoranza - garantendo la continuità strategica e capacità di innovazione che hanno generato una forte identità di marca, oggi sostenuta anche da una community in costante crescita.

L'acquisizione rappresenta un'importante accelerazione della strategia di sviluppo di MVC Group che amplia la propria offerta nel ciclismo con un brand coerente per posizionamento di eccellenza e una gamma di prodotti altamente complementari all’abbigliamento tecnico dei brand Castelli e Sportful .

Al tempo stesso, MVC Group acquisisce un patrimonio di competenze tecnologiche , capacità progettuali e proprietà intellettuale che, in prospettiva, potrà essere messo al servizio dello sviluppo di nuove soluzioni anche per il triathlon e l’outdoor , ambiti in cui MVC Group opera con i brand Zoot e Karpos .

L’operazione annunciata oggi si riflette positivamente anche sul percorso delineato dal Piano Industriale triennale di MVC Group che prevedeva il raggiungimento di 150 milioni di euro di ricavi nel 2028 . Alla luce del nuovo perimetro e delle opportunità di crescita generate dalle sinergie industriali e commerciali, MVC Group prevede di aggiornare al rialzo i propri obiettivi di sviluppo, mantenendo una struttura finanziaria solida e coerente con gli investimenti già programmati.

Emilio Foà, Amministratore Delegato di MVC Group , ha dichiarato: "Le acquisizioni di maggior valore sono quelle che rafforzano le capacità di un'organizzazione. Con Tailfin non aggiungiamo semplicemente una nuova categoria di prodotto: integriamo un brand di eccellenza coerente con il posizionamento distintivo e votato all’innovazione dei nostri marchi, oltre che complementare alla loro offerta. Integriamo inoltre, un patrimonio strategico, ovvero le specifiche competenze tecnologiche e la vasta proprietà intellettuale dell’azienda, che potrebbero generare innovazione di prodotto in modo trasversale nelle diverse discipline in cui operiamo, dal ciclismo al triathlon fino agli sport outdoor. Diamo quindi il benvenuto a Nick e a tutto il team con cui non vediamo l’ora di iniziare a lavorare alla valorizzazione dell’enorme potenziale di ulteriore crescita internazionale di Tailfin e alla nuova fase di sviluppo comune."

Nick Broadbent, Fondatore e CEO di Tailfin , ha commentato: "Fin dalla nascita di Tailfin abbiamo investito molto in innovazione per sviluppare prodotti in grado di ridefinire gli standard del bikepacking e nel cicloturismo, ambiti in forte crescita. Entrare a far parte di MVC Group ci consentirà di accelerare ulteriormente questo percorso, facendo leva sulla forza industriale e sulla presenza internazionale del Gruppo, senza rinunciare all'identità, all'autonomia e alla cultura dell'innovazione che hanno reso Tailfin un marchio di così grande successo."

Per MVC Group si tratta della quarta operazione perfezionata in meno di un anno, dopo l’avvio della decima filiale estera in UK dello scorso luglio, l’acquisizione di Wolvenberg che lo scorso febbraio ha portato alla nascita di MVC Benelux , e quella realizzata attraverso Zoot , brand californiano di abbigliamento e accessori per il triathlon, che ha acquisito lo scorso ottobre il suo distributore in Europa creando Zoot Europe.

Nell’operazione annunciata oggi, MVC Group è stato assistito da PWC e dallo Studio Legale Freeths, mentre Tailfin è stata assistita da Bell Lap Advisors, Tom Onda Consulting, Roxburgh Milkins e Cooper Cavendish.

Immagini di prodotto e del management di Tailfin sono disponibili al seguente LINK

MVC Group

Fondato nel 1946 dalla Famiglia Cremonese, che ancora oggi controlla il gruppo, è leader nel settore dell'abbigliamento tecnico sportivo per il ciclismo e l’outdoor. Opera da oggi attraverso cinque brand: Sportful, fondato nel 1973 e attivo nel ciclismo e nello sci di fondo; Castelli, storico brand di abbigliamento per il ciclismo fondato nel 1876 e acquisito da Gruppo nel 2003; Karpos, fondato nel 2007 e specializzato in abbigliamento tecnico outdoor per la montagna; Zoot, brand nato nelle Hawaii e leader negli USA nel triathlon, acquisito nel 2023; Tailfin, leader globale del bikepacking tecnico acquisito nel 2026.

Il Gruppo è partecipato dal 2019 dal fondo di private equity Equinox e oggi è presente in 75 Paesi nel mondo con 10 società e 500 dipendenti, per un fatturato consolidato che nel 2025 ha superato i 110 milioni di euro.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260922110857/it/

Per ulteriori informazioni

Ufficio Stampa MVC Group: Sara Balzarotti, +39 3351415584 - sara@balzarottistudio.it

Tailfin: James Atkey - james@tailfin.cc





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