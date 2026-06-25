Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ora copre tutte le 73 categorie di prodotti nel suo Servizio API di Product Information Management (PIM). Utilizzando questo servizio API, gli ingegneri, sviluppatori e specialisti dell'approvvigionamento possono recuperare informazioni aggiornate sui prodotti, permettendo rapide risposte ai cambiamenti dello stato del prodotto e riducendo il rischio di obsolescenza dei componenti.

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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Murata expands Product Information Management API Service to cover all 73 product categories

Mentre accelera la trasformazione nel settore produttivo, un'ampia varietà di sistemi e piattaforme viene utilizzata lungo l'intero flusso di lavoro: dalla progettazione e dalla scelta dei componenti all'approvvigionamento. In precedenza, il Servizio API di PIM copriva solo condensatori e induttori in ceramica a installazione superficiale e con terminali a filo.

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Murata Manufacturing Co., Ltd.

Shusaku Aoki, prsec_mmc@murata.com

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