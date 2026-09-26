MultiBank Group, una delle istituzioni di derivati finanziari più grandi al mondo, ha ricevuto due premi durante la sua partecipazione al Forex Expo Dubai 2026, che si è svolto il 22 e 23 settembre al Dubai World Trade Centre.

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MultiBank Group was named “Best Global Institutional Financial Ecosystem of the Year” and received the award for “Excellence in Global Financial Markets Innovation and Community Impact.”

Il Gruppo è stato nominato “Best Global Institutional Financial Ecosystem of the Year” (Ecosistema finanziario istituzionale globale migliore dell'anno) e ha ricevuto il premio per “ Excellence in Global Financial Markets Innovation and Community Impact” (Eccellenza nell'innovazione dei mercati finanziari globali e impatto sulle comunità).

Il primo premio ha riconosciuto la forza e l'ampiezza dell'offerta istituzionale globale di MultiBank Group, che riunisce trading, liquidità, tecnologia, infrastruttura, esecuzione, accesso ai mercati e soluzioni su misura per i clienti con un ecosistema finanziario integrato.

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Nikolas Neofytou

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