MultiBank Group, una delle istituzioni di derivati finanziari più grandi al mondo, ha ricevuto due premi durante la sua partecipazione al Forex Expo Dubai 2026, che si è svolto il 22 e 23 settembre al Dubai World Trade Centre.

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MultiBank Group was named “Best Global Institutional Financial Ecosystem of the Year” and received the award for “Excellence in Global Financial Markets Innovation and Community Impact.”

MultiBank Group was named “Best Global Institutional Financial Ecosystem of the Year” and received the award for “Excellence in Global Financial Markets Innovation and Community Impact.”

Il Gruppo è stato nominato “Best Global Institutional Financial Ecosystem of the Year” (Ecosistema finanziario istituzionale globale migliore dell'anno) e ha ricevuto il premio per “ Excellence in Global Financial Markets Innovation and Community Impact” (Eccellenza nell'innovazione dei mercati finanziari globali e impatto sulle comunità).

Il primo premio ha riconosciuto la forza e l'ampiezza dell'offerta istituzionale globale di MultiBank Group, che riunisce trading, liquidità, tecnologia, infrastruttura, esecuzione, accesso ai mercati e soluzioni su misura per i clienti con un ecosistema finanziario integrato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Nikolas Neofytou
Responsabile degli acquisti diretti
nikolas.neofytou@multibankfx.com



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