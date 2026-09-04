MultiBank Group ha vinto il Most Regulated Global Financial Derivatives Institution Award (Premio come istituzione finanziaria globale più regolamentata nel settore dei derivati) al Money Expo India 2026.

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MultiBank Group has won the Most Regulated Global Financial Derivatives Institution Award at Money Expo India 2026.

Il premio sottolinea il solido quadro normativo globale di MultiBank Group, titolare di oltre 18 licenze normative in cinque continenti, tra cui la Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Capital Market Authority (CMA) degli EAU, a conferma del suo impegno pluriennale nella governance, nella conformità e nella trasparenza.

L'ultimo riconoscimento si aggiunge al crescente portafoglio di oltre 80 premi internazionali di settore conferiti a MultiBank Group, che comprendono specialità quali servizi finanziari, tecnologia per il trading, eccellenza normativa e servizio clienti.

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Nikolas Neofytou

MultiBank Group

nikolas.neofytou@multibankfx.com





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