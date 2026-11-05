MultiBank Group ha annunciato la formazione di un consiglio di amministrazione prevalentemente composto da cittadini degli Emirati per MultiBank Exchange Holding, la prima piattaforma di scambi interbancari nei Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) ed emergenti, che hanno ottenuto un fatturato superiore a 0,5 trilioni di dollari nell'ottobre 2026.

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Naser Taher, Chairman of MultiBank Exchange Holding, announced the board which comprises: H.H. Sheikh Juma bin Maktoum bin Juma Al Maktoum, Board Member; H.E. Sheikh Mohammed bin Saqr bin Rashid Al Nuaimi, Board Member; H.E. Mohammed Al Hakim, Vice Chairman of the Board; H.E. Ali bin Khalid bin Zayed Al Falasi, Board Member; H.E. Rashid Sultan Al Malik, Board Member; Mr. Majid Al Ghaslan, Board Member; and Mr. David Ogg, Board Member.

Naser Taher, Presidente di MultiBank Exchange Holding, ha annunciato la composizione del CdA, che comprende:

Sua Altezza lo Sceicco Juma bin Maktoum bin Juma Al Maktoum, Membro del CdA.

Sua Eccellenza lo Sceicco Mohammed bin Saqr bin Rashid Al Nuaimi, Membro del CdA.

Sua Eccellenza Mohammed Al Hakim, Vicepresidente del CdA.

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Nikolas Neofytou

Responsabile, Acquisti diretti

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