Il satellite Meteosat Third Generation Imager 2 (MTG-I2) ha superato con successo le prime tappe critiche post-lancio, completando la prima costellazione Meteosat di terza generazione in orbita.

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Credit: Arianespace livestream

Il satellite per l'imaging MTG-I2 è in orbita in sicurezza e funziona come previsto dopo il lancio di successo è avvenuto ieri alle 22:11 CEST a bordo di un razzo Ariane 6 dal Centro Spaziale Europeo nella Guyana francese. I nostri team hanno stabilito le comunicazioni con il satellite, che ha anche dispiegato i suoi pannelli solari per garantire la produzione autonoma di energia. MTG-I2 è in perfette condizioni per iniziare la fase di lancio e le prime operazioni che lo porteranno in un'orbita più elevata, a 36.000 km sopra la Terra, nelle prossime due settimane, dove inizierà un periodo più lungo di calibrazione e validazione dei suoi strumenti.

Le condizioni meteorologiche estreme e gli incendi boschivi di quest'estate hanno sottolineato l'importanza di osservazioni tempestive per il monitoraggio meteorologico e la gestione delle emergenze. Il satellite MTG-I2 fornirà osservazioni aggiornate più rapidamente sull'Europa grazie al servizio di scansione rapida di EUMETSAT, aggiornando le immagini ogni 2,5 minuti. Ciò consentirà ai previsori di avere una visione molto più tempestiva dei sistemi meteorologici in rapida evoluzione, aiutando i servizi meteorologici nazionali a identificare prima gli sviluppi pericolosi e a supportare avvisi tempestivi per forti temporali, grandine, venti distruttivi e inondazioni improvvise.

I suoi canali dedicati al rilevamento degli incendi contribuiranno inoltre a identificare e caratterizzare gli incendi attivi, mentre le immagini frequenti consentiranno un monitoraggio più attento dello sviluppo degli incendi e del fumo ad essi associato.

MTG-I2 si unisce a Meteosat-12, il primo satellite per l'imaging lanciato nel dicembre 2022, e a MTG-S1, lanciato nel luglio 2025 e la cui entrata in funzione è prevista entro la fine del 2026. Insieme, i due satelliti per l'imaging e il radiotelescopio formeranno la prima costellazione MTG completamente operativa.

Phil Evans, direttore generale di EUMETSAT, ha dichiarato: "Con MTG-I2, stiamo sbloccando tutte le potenzialità di questo straordinario sistema europeo.

“In particolare, MTG-I2 consentirà osservazioni molto più frequenti sull'Europa, offrendo ai previsori una visione più continua delle condizioni meteorologiche in rapida evoluzione e aiutando i servizi meteorologici nazionali a fornire avvisi tempestivi e affidabili.

“Il sistema Meteosat di terza generazione è il sistema meteorologico geostazionario più sofisticato e innovativo al mondo e rappresenta un importante traguardo europeo. Sta già offrendo enormi vantaggi a previsori e utenti. Al centro di tutto c'è EUMETSAT, che collabora con l'ESA e l'industria europea per realizzare questa nuova generazione di satelliti meteorologici e i servizi ad essi correlati. EUMETSAT gestirà e manterrà l'intero sistema per tutta la sua durata, fornendo dati e servizi affidabili ai suoi Stati membri e agli utenti di tutto il mondo.”

Osservazioni più frequenti e ad alta risoluzione

In qualità di secondo satellite per l'imaging della costellazione, MTG-I2 utilizzerà il suo Flexible Combined Imager (FCI) per fornire il servizio di scansione rapida di EUMETSAT sull'Europa e sul Nord Africa, insieme al servizio di scansione completa del disco in 10 minuti fornito da Meteosat-12.

Lo strumento fornirà osservazioni all'avanguardia con una frequenza doppia rispetto al servizio di scansione rapida della precedente generazione di satelliti. In combinazione con quattro canali ad alta risoluzione che forniscono dettagli fino a 500 metri , ciò consentirà ai meteorologi di monitorare i fenomeni meteorologici in rapida evoluzione con maggiore precisione e a intervalli molto più brevi.

Una volta stabiliti l'alimentazione e le comunicazioni, i team di EUMETSAT guideranno il satellite verso la sua posizione operativa, attiveranno i suoi sistemi e inizieranno i preparativi per la messa in servizio e l'entrata in funzione.

Per ulteriori aggiornamenti su MTG-I2, visitate l'hub di lancio di EUMETSAT , che offre notizie, interviste e approfondimenti sul viaggio del satellite.

Tutte le informazioni rilevanti, le biografie dei relatori, i video e le testimonianze sono disponibili nel nostro kit stampa .

Informazioni su EUMETSAT: Affidabile nello spazio. Indispensabile sulla Terra.

Dal 1986, EUMETSAT, l'agenzia europea per i satelliti meteorologici, monitora il tempo e il clima dallo spazio. Dalla sua sede centrale di Darmstadt, in Germania, gestisce una flotta di satelliti che osservano il sistema terrestre e fornisce dati e immagini in tempo reale ai suoi 30 Stati membri per contribuire a proteggere le comunità e supportare i settori critici. Quattro satelliti Meteosat in orbita geostazionaria forniscono osservazioni continue di eventi meteorologici in rapida evoluzione, mentre due satelliti Metop in orbita polare forniscono dati fondamentali per le previsioni fino a 10 giorni. EUMETSAT supporta inoltre le politiche di sovranità europea, gestendo servizi nell'ambito del programma Copernicus e guidando lo sviluppo e la gestione del data lake per l'iniziativa Destination Earth. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EUMETSAT .

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