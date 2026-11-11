Mouser Electronics , Inc., il distributore globale autorizzato che vanta i componenti elettronici e i prodotti per l'automazione industriale più innovativi, oggi ha annunciato l'ultimo episodio della sua serie a tema tecnologico Empowering Innovation Together (EIT), Moving Beyond Moore's Law (Oltre la legge di Moore). La serie esplora il modo in cui gli ingegneri migliorano le prestazioni digitali mentre la tradizionale scalabilità dei semiconduttori sta raggiungendo i limiti fisici, dai chiplet e dal packaging avanzato alla fotonica su silicio e alle tecnologie emergenti dei transistor.

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Explore what comes after Moore's Law as the industry seeks new paths to computing performance.

Come motore chiave del progresso nei semiconduttori, la legge di Moore è servita da mappa per il settore, descrivendo la tendenza dei transistor a raddoppiare di numero sui circuiti integrati all'incirca ogni due anni.

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