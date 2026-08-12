Mouser Electronics , Inc., il distributore globale autorizzato per componenti elettronici e prodotti di automazione industriale più all'avanguardia, ha annunciato oggi il nuovo episodio della sua serie sulla tecnologia Empowering Innovation Together (EIT), A Quantum Leap in Computer Processing. Questo episodio esplora il campo emergente del calcolo quantistico e analizza il modo in cui i principi della meccanica quantistica potrebbero sbloccare nuove capacità di calcolo per la risoluzione di problemi che continuano a presentare difficoltà per le architetture di calcolo tradizionali.

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Explore how quantum computing could help engineers address problems too complex for traditional systems.

A differenza dei computer tradizionali, i computer quantistici sfruttano i fenomeni della meccanica quantistica, come sovrapposizione, entanglement e interferenza, per eseguire calcoli in modi essenzialmente diversi.

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