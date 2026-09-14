Motive, leader globale nella gestione dei dispositivi mobili e della connettività, oggi annuncia la disponibilità generale del supporto del suo Motive Entitlement Server per le serie iPhone Duo e iPhone 18.

Anticipando l'annuncio di Apple, Motive ha investito nelle funzionalità della piattaforma necessarie per la conformità con i nuovi dispositivi già dal momento del loro lancio; gli operatori possono infatti supportare le nuove serie di prodotti iPhone senza aspettare ulteriori sviluppi della piattaforma.

La release offre un supporto completo per diritti e privilegi (entitlement) delle applicazioni, in conformità con gli standard della GSMA e garantendo l'interoperabilità con gli ecosistemi dei dispositivi iOS e Android.

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