Mosaic Therapeutics, Ltd, ("Mosaic" o "la Società"), un'azienda specializzata in terapie oncologiche che sviluppa combinazioni di farmaci innovativi e mirati per un'ampia gamma di tumori ematologici e solidi, oggi ha annunciato la nomina della Dr. Allison Jeynes a Presidente del Consiglio di Amministrazione per supportare la prossima fase di crescita e progresso dell'azienda verso lo sviluppo clinico.

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Thomas Fuchs

AD, Mosaic Therapeutics

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