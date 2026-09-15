Morgan Stanley (NYSE: MS) oggi ha annunciato il gruppo globale 2026 della sua iniziativa Inclusive & Sustainable Ventures (MSISV). Il gruppo di quest'anno comprende 20 startup e quattro no-profit provenienti dalle Americhe e dalla regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) che partecipano al programma della durata di cinque mesi dell'azienda, progettato per aiutare gli innovatori nelle fasi iniziali a sviluppare e scalare il proprio impatto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260914571908/it/

Contatto per le relazioni con i media: Carrie Hall, carrie.hall@morganstanley.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire