Moody’s Corporation (NYSE: MCO) ha annunciato oggi che la sua intelligence connessa è ora disponibile in Gemini Enterprise for Financial Services di Google Cloud tramite il server Credit Model Context Protocol (MCP) di Moody's. In quanto partner del lancio per Gemini Enterprise for Financial Services di Google Cloud, Moody’s fornisce ai professionisti in ambito finanziario che operano nella piattaforma un accesso diretto ai rating creditizi e alla ricerca di Moody’s Ratings, assieme a informazioni selezionate di Moody's su aziende, entità e rischio.

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