Moody's Corporation (NYSE: MCO) ha annunciato oggi la condivisione di dati a zero copia, un nuovo modo per i clienti per accedere all'intelligence connessa di Moody's direttamente nelle piattaforme in cui sviluppano agenti IA, modelli e analisi, senza spostare o duplicare i dati. Oltre ai connettori esistenti Model Context Protocol (MCP) di Moody's, porta l'intelligence dell'azienda dove i clienti già lavorano e sviluppano, direttamente da Moody's o tramite Snowflake Marketplace.

Moody's connette aziende e relazioni tra oltre 650 milioni di entità pubbliche e private e attraverso più di 2 miliardi di collegamenti tra proprietà, che offrono ai clienti una visione d’insieme delle relazioni tra organizzazioni, persone e strutture proprietarie.

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