Moody’s Corporation (NYSE:MCO) oggi ha annunciato la nomina di Keith Demmings al CdA dell'azienda a partire dal 1° novembre 2026.

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Demmings, 54 anni, è attualmente Presidente e Amministratore Delegato di Assurant, Inc., una società quotata in borsa che tutela e fornisce assistenza per dispositivi connessi, abitazioni, automobili e apparecchiature commerciali in collaborazione con i principali marchi mondiali, un incarico che detiene dal gennaio 2022. Da allora, Demmings è anche membro del CdA di Assurant. Prima della nomina a AD, Demmings è stato Presidente di Assurant dal 2021 al 2022, dirigendo tutti i segmenti operativi, compresi Global Lifestyle e Global Housing.

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