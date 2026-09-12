Ieri sera, in occasione dell’apertura del più grande flagship di Moncler, situato sulla Fifth Avenue, il brand ha avuto come ospiti speciali Cher, Julia Roberts, Anne Hathaway, Serena Williams, Future, Spike Lee, Jessica Chastain, Adrien Brody, Odell Beckham Jr, Maria Sharapova, Colin Kaepernick, Adriana Lima, Mark Ronson, Shaun White, Helena Christensen, Penn Badgley, Gus Kenworthy, Jordan Clarkson, Coco Rocha, François Arnaud, Gavin Casalegno, Jacob Whiteduck-Lavoie, Sam Nivola, Evan Mock, Sammi Cheng, la Principessa Olympia di Grecia, Hiroshi Fujiwara, Daniel Arsham, Edward Enninful, Tobe e Fat Nwigwe, Joaquín Furriel, Lucas Pinheiro Braathen, Nic von Rupp, Daniel Humm, Juliana Awad, Mickalene Thomas , Questlove, Michael Rainey Jr., Pete Davidson, e Francis Mallmann.

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MONCLER FIFTH AVENUE STORE OPENING

Tutti gli ospiti citati sopra indossavano Moncler.

I FESTEGGIAMENTI SULLA FIFTH AVENUE

Il nuovo indirizzo di Moncler ha fatto da cornice a una serata all’insegna dei festeggiamenti, con i live set dei DJ Mark Ronson e Carlita, cocktail e canapè firmati dal famoso chef Yann Nury.

PIONEERS DINNER A GOTHAM HALL

Dopo il cocktail party sulla Fifth Avenue, Remo Ruffini, Executive Chairman di Moncler S.p.A., ha accolto gli ospiti a Gotham Hall per una cena esclusiva dedicata a personalità internazionali che si sono distinte in diversi ambiti.

Gli ospiti hanno cenato all’interno di Gotham Hall che per l’occasione è stata allestita ricreando una foresta alpina, in omaggio all’ambientazione della sfilata Moncler Grenoble Fall/Winter 2013, che aveva trasformato la stessa location in un paesaggio simile.

La cena di tre portate, ispirate alla montagna, è stata ideata dallo chef Daniel Humm, insignito di tre stelle Michelin, del celebre ristorante newyorkese Eleven Madison Park.

Ulteriori immagini delle celebrità che hanno partecipato all’evento possono essere scaricate da questo link: https://bfa.com/events/55675/share/b14a0221e24791

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