Mobix Labs, Inc . (Nasdaq: MOBX) oggi ha annunciato di avere siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di Vision Aerial, Inc. , un’impresa statunitense che progetta e produce sistemi aerei a pilotaggio remoto in stabilimenti nazionali e conformi al National Defense Authorization Act (NDAA).

L’accordo definitivo porta l’operazione oltre la lettera d’intenti già annunciata e rappresenta un passo fondamentale verso la conclusione di un’acquisizione che consentirebbe a Mobix Labs di espandersi in uno dei mercati tecnologici a più alta crescita al mondo: droni sicuri, sistemi aerei autonomi e intelligence aerea per molteplici settori – sicurezza nazionale, infrastrutture critiche, energetico, pubblica sicurezza, ispezioni industriali e operazioni governative.

Tra i clienti e gli utenti finali Vision Aerial figurano l’aeronautica militare e la marina militare degli Stati Uniti, agenzie governative, operatori del settore energetico e delle utility, istituti di ricerca e altre organizzazioni che richiedono elevate prestazioni, affidabilità e catene di fornitura sicure e tracciabili. I suoi droni supportano operazioni di pubblica sicurezza e sicurezza nazionale, attività di ricerca e soccorso, gestione degli incendi boschivi, ispezione di infrastrutture e impianti energetici, monitoraggio ambientale, attività agricole, mappatura industriale e sensoristica aerea avanzata.

Una tappa fondamentale nell’espansione di Mobix Labs nel settore dei droni

L’accordo definitivo porta avanti l’iniziativa National Security Matters Initiative di Mobix Labs, avvicinandola alla creazione di una più ampia piattaforma di droni e intelligence aerea che combina gli aerei a pilotaggio remoto di produzione statunitense di Vision Aerial con le tecnologie a radiofrequenza (RF), di rilevamento, comunicazione e sicurezza nazionale di Mobix Labs. I seguenti sono i principali fattori trainanti strategici:

Aggiunge una piattaforma di droni fabbricati negli Usa al portafoglio tecnologico Mobix Labs per missioni critiche.

Porta avanti l’iniziativa National Security Matter di Mobix Labs espandendone la presenza nel settore dei sistemi aerei a pilotaggio remoto sicuri e tracciabili.

Posiziona Mobix Labs in settori globali ad alta crescita – droni, intelligence aerea, sensoristica avanzata, protezione delle infrastrutture cruciali e sicurezza nazionale.

Combina i robusti sistemi di droni Vision Aerial con il know-how di Mobix Labs in vari campi – RF, sensoristica, connettività ed elettronica per applicazioni aerospaziali e di difesa.

Crea una piattaforma per cogliere opportunità in vari settori – difesa, governativo, energetico, utility, pubblica sicurezza, industriale, ambientale e agricolo.

Droni di fabbricazione Usa per la sicurezza nazionale e missioni critiche

Fondata nel 2013 con sede nel Montana, Vision Aerial progetta e produce droni ad alta resistenza sviluppati per operazioni sul campo gravose, in grado di trasportare telecamere e sensori intercambiabili – tra cui sistemi di ripresa delle immagini ad alta risoluzione, termocamere, LiDAR, sensori per il rilevamento ottico dei gas, sensori multispettrali e sistemi ad alta tecnologia per la mappatura di precisione – consentendo a una singola piattaforma di supportare vari profili di missione in contesti operativi reali.

Vision Aerial offre a Mobix Labs piattaforme aeree fabbricate negli Stati Uniti in un momento in cui governi, organizzazioni della difesa, utility, produttori di energia, agenzie di pubblica sicurezza e operatori industriali stanno adottando rapidamente i droni per ispezionare asset cruciali, proteggere le infrastrutture, raccogliere dati fondamentali per le missioni e accedere a luoghi pericolosi, remoti o troppo costosi per essere raggiunti da personale umano.

Cresce la domanda globale di sistemi di droni sicuri e tracciabili

Grand View Research ha stimato il valore del mercato dei droni negli Stati Uniti a 29,3 miliardi di dollari nel 2025 e prevede che raggiungerà i 58,5 miliardi di dollari entro il 2033. Mobix Labs ritiene che l’opportunità vada oltre il solo mercato statunitense, perché i clienti in tutto il mondo attribuiscono un’importanza sempre maggiore alla sicurezza, affidabilità, integrità della catena di fornitura ed elevate prestazioni sul campo nella scelta dei sistemi aerei.

Negli Stati Uniti le priorità di approvvigionamento federale favoriscono sempre più piattaforme di droni nazionali e sicure, mentre a livello internazionale governi e imprese stanno prioritizzando sistemi aerei affidabili per la protezione delle infrastrutture, la sicurezza pubblica, le operazioni energetiche, le ispezioni industriali e le missioni correlate alla difesa.

Molto più che semplici droni: intelligence Aerea

L’opportunità va oltre i semplici aerei. L’intelligence aerea integra droni, sensori, comunicazioni e dati per aiutare le organizzazioni a comprendere in tempo reale ciò che accade in termini di asset fisici, infrastrutture, territorio e ambienti operativi.

Combinando le piattaforme di droni Vision Aerial con il proprio know-how in vari campi – RF, sensoristica, connettività ed elettronica per applicazioni aerospaziali e di difesa – Mobix Labs sta gettando le basi per una piattaforma più ampia pensata per sistemi autonomi, dati aerei per missioni critiche, protezione delle infrastrutture cruciali e intelligence di nuova generazione.

“Questo accordo definitivo rappresenta un traguardo importantissimo per Mobix Labs e per la nostra iniziativa National Security Matters”, spiega Phil Sansone , amministratore delegato Mobix Labs. “Vision Aerial ha realizzato una piattaforma di droni fabbricati negli Usa, vanta credibilità nei mercati della sicurezza nazionale e delle infrastrutture critiche, e può fornire applicazioni pratiche che si allineano direttamente alla strategia di Mobix Labs. Questa operazione ci avvicina al perfezionamento di un’acquisizione in grado di accelerare il nostro ingresso nei mercati globali dei droni e dell’intelligence aerea”.

Aggiungendo: “I droni stanno diventando sistemi di importanza strategica fondamentale per proteggere le infrastrutture, migliorare la sicurezza, monitorare gli asset e supportare le priorità di sicurezza nazionale. Riteniamo che combinando le piattaforme di droni Vision Aerial con il know how di Mobix Labs in vari campi – RF, sensoristica, connettività ed elettronica per applicazioni aerospaziali e di difesa – potremo creare una solida piattaforma per la crescita a lungo termine nei mercati mondiali dell’intelligence aerea”.

“Gli aerei Vision Aerial sono stati realizzati per eseguire missioni complesse in contesti reali”, conclude Shane Beams , fondatore e direttore tecnico di Vision Aerial. “Unendoci a Mobix Labs otterremo maggiore scalabilità, risorse e presenza sul mercato, mentre preserveremo la produzione negli Stati Uniti e la cultura basata sulla missione che hanno reso Vision Aerial così preziosa per i clienti”.

Termini dell’operazione

Ai sensi dell’accordo definitivo, Mobix Labs prevede di acquisire Vision Aerial per un corrispettivo complessivo di circa 15 milioni di dollari, pagabile tramite una combinazione di liquidità e azioni ordinarie Mobix Labs. La chiusura dell’operazione è prevista entro il trimestre in corso, fatte salve le consuete condizioni di chiusura, tra cui l’approvazione degli azionisti.

Una volta attuata la chiusura Mobix Labs intende integrare Vision Aerial nel proprio business in espansione di sistemi autonomi, mantenendo la leadership chiave di Vision Aerial e le sue attività produttive negli Stati Uniti.

Informazioni su Vision Aerial, Inc.

Fondata nel 2013 e con sede nel Montana, Vision Aerial, Inc. progetta e produce aeromobili a pilotaggio remoto essenziali in molteplici settori – difesa nazionale, pubblica sicurezza, ispezione delle infrastrutture, mappatura, energia, monitoraggio ambientale e agricoltura – offrendo anche l’assistenza. I droni vengono progettati, fabbricati e supportati negli Stati Uniti.

Informazioni su Mobix Labs, Inc.

Mobix Labs, Inc. (Nasdaq: MOBX) è un’impresa tecnologica con sede a Irvine, in California, che sviluppa tecnologie avanzate per l’elettronica, la connettività, le radiofrequenze (RF) e la sensoristica per molteplici settori aerospaziale, difesa, comunicazioni e altri ancora ad alta affidabilità.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni previsionali” ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 e di altre leggi federali Usa sui titoli azionari. Le dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni riguardanti la proposta acquisizione di Vision Aerial, Inc. da parte di Mobix Labs, Inc.; la struttura, il corrispettivo, la tempistica, i vantaggi e la rilevanza strategica previsti per l’operazione; la chiusura prevista dell’operazione; il finanziamento previsto dell’operazione; il soddisfacimento di eventuali condizioni finanziarie; il ricevimento di qualsiasi approvazione necessaria degli azionisti; la prevista continuità del gruppo dirigente, delle operazioni e delle attività produttive Vision Aerial; l’ingresso, il posizionamento e la capacità di Mobix Labs di competere nei mercati dei droni, dei sistemi autonomi e dell’intelligence aerea negli Stati Uniti e a livello globale; la domanda attesa per piattaforme aeree affidabili e sistemi di droni di fabbricazione statunitense; i potenziali vantaggi dei prodotti, della tecnologia, dei rapporti con i clienti e della posizione di mercato di Vision Aerial; le potenziali sinergie con le tecnologie e il know-how esistenti di Mobix Labs; la strategia di crescita guidata dalle acquisizioni e l’iniziativa National Security Matters di Mobix Labs; e le opportunità future, le prospettive di crescita e il posizionamento di mercato di Mobix Labs.

Termini come “anticipare”, “ritenere”, “continuare”, “potrebbe”, “stimare”, “prevedere”, “intendere”, “potrà”, “pianificare”, “potenziale”, “posizionare”, “perseguire”, “dovrebbe”, “mirare”, “sarà”, “sarebbe” ed espressioni simili possono identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali parole identificative. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative, stime, proiezioni, convinzioni e ipotesi della dirigenza e non costituiscono garanzia di prestazioni future.

Le dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che i risultati reali differiscano in misura sostanziale da quelli espressi o impliciti. Tali rischi includono, tra gli altri, la possibilità che le parti contraenti non completino l’operazione ai sensi dei termini attualmente previsti o affatto; il mancato soddisfacimento delle condizioni di chiusura o l’impossibilità di ottenere le autorizzazioni richieste; l’’eventuale impossibilità per Mobix Labs di ottenere finanziamenti per l’operazione a condizioni accettabili, tempestivamente o del tutto; il mancato soddisfacimento di eventuali condizioni di finanziamento relative all’operazione; il mancato ottenimento dell’approvazione richiesta da parte degli azionisti; la possibilità che l’operazione subisca modifiche, ritardi o venga risolta; che i vantaggi previsti, le sinergie, le opportunità con i clienti, le opportunità di mercato, le opportunità di crescita o i vantaggi strategici possano non realizzarsi; che i prodotti, la tecnologia, i rapporti con i clienti, la situazione finanziaria, le passività, la proprietà intellettuale, la catena di fornitura, la conformità normativa o i risultati operativi di Vision Aerial possano differire dalle aspettative attuali; che Mobix Labs non riesca a integrare Vision Aerial o non riesca a fidelizzare il personale chiave; che Mobix Labs possa non riuscire a entrare, competere o espandersi nei mercati dei droni, dei sistemi autonomi o dell’intelligence aerea negli Stati Uniti o a livello internazionale; che le stime di crescita del mercato possano rivelarsi inaccurate; che la domanda di piattaforme aeree affidabili o di sistemi di droni costruiti negli Stati Uniti possa non svilupparsi come previsto; che gli sviluppi normativi che interessano l’industria dei droni possano subire variazioni; l’effetto diluitivo per gli attuali azionisti derivante dall’emissione di azioni ordinarie Mobix Labs in relazione all’operazione o ad attività di finanziamento correlate; e gli altri rischi descritti alla voce “Risk Factors” nei documenti depositati da Mobix Labs presso la Securities and Exchange Commission, inclusa la sua più recente relazione annuale sul modulo 10-K e le successive relazioni trimestrali sul modulo 10-Q e relazioni correnti sul modulo 8-K.

I dati di mercato e le stime del settore citati nel presente comunicato stampa si basano su fonti di terze parti e non sono stati verificati in modo indipendente da Mobix Labs. Si avvisano i lettori di non fare indebito affidamento sulle dichiarazioni previsionali, le quali esprimono valutazioni valide solo alla data del presente comunicato stampa. Fatto salvo quanto richiesto dalla legge, Mobix Labs non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

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