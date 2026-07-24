mimik oggi ha annunciato il lancio di mimOE™ Embedded Edition, un pacchetto composto da Agentix Operating Engine e da una serie di strumenti creati appositamente per il processore AMD Ryzen™ AI Embedded X100 Series, il modello più recente di una famiglia progettata per l’IA fisica, sistemi autonomi e l’automazione industriale. Disponibile già da oggi per il download, mimOE Embedded Edition offre a OEM, fornitori Tier-1, integratori di sistemi e sviluppatori di agenti il percorso adatto per rendere operativi i sistemi Agentix-Native (noti anche come IA agentica), nei quali agenti autonomi possono ragionare, coordinarsi e intervenire direttamente sui dispositivi, passando dalla fase PoC (proof-of-concept) a operazioni alla scala necessaria in totale sicurezza.

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Agentic AI operations are both CPU and GPU bound. Enterprises can now scale with certainty.

L’IA generativa si è incentrata sulla GPU.

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Arthur Bailey

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