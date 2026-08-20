Milliman, Inc. , società internazionale di consulenza e servizi attuariali leader nel settore, oggi ha annunciato che Jim Fulton è stato nominato il prossimo CEO di Milliman. Fulton ricopre il ruolo di CFO di Milliman dal 2015 ed è stato un leader che ha promosso la crescita organica dell'azienda e la strategia di M&A.

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Milliman, Inc., a leading global actuarial and consulting firm, today announced that Jim Fulton has been named Milliman’s next Chief Executive Officer. Fulton has served as Milliman’s Chief Financial Officer since 2015 and has been a leader driving the firm’s organic growth and M&A strategy.

La nomina di Fulton riflette l'evoluzione di Milliman da società di servizi attuariali a fornitore di consulenza in materia multidisciplinare, di gestione del rischio e di soluzioni tecnologiche. Tra le sue competenze: collaborazioni con società di revisione contabile Big 4, società controllate da fondi di private equity e startup tecnologiche. La visione complementare di Fulton ha aiutato Milliman a emergere come azienda di dati e tecnologica che continua ad essere il punto di riferimento nel settore della consulenza in materia attuariale.

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Jeremy Engdahl-Johnson

Milliman, Inc.

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