MidOcean Energy (“MidOcean”), una società specializzata nel settore del gas naturale liquefatto (“GNL”) formata e gestita da EIG, un investitore istituzionale di spicco nei settori globali dell'energia e delle infrastrutture, oggi ha annunciato la sua partecipazione nella Fase 2 di LNG Canada tramite la sua collaborazione con PETRONAS, a seguito della Decisione Finale di Investimento (FID) da parte dei collaboratori della joint venture LNG Canada in data 29 settembre 2026.

La partecipazione di MidOcean alla Fase 2 fa seguito al perfezionamento della sua acquisizione nel dicembre 2025 di una quota del 20% nella North Montney Upstream Joint Venture (“NMJV”), che detiene l'investimento a monte di PETRONAS in Canada, e di una quota del 20% nella North Montney LNG Limited Partnership (“NMLLP”), che detiene la quota di partecipazione del 25% di PETRONAS nel LNG Canada Project.

La Fase 2 aggiungerà due treni per la liquefazione presso l'impianto di LNG Canada in Kitimat, British Columbia, aumentando la capacità produttiva del progetto da 14 mtpa a 28 mtpa. L'espansione si baserà sulla posizione di LNG Canada sulla Costa del Pacifico del Canada e si prevede che fornirà accesso ai ricchi giacimenti di gas naturale canadesi e alle rotte marittime competitive verso i principali mercati asiatici.

La partecipazione di MidOcean alla Fase 2 incrementerà i relativi volumi di GNL da 0,7 mtpa a 1,4 mtpa, e approfondirà la sua posizione nella catena del valore integrato del GNL, che copre la produzione di gas a monte nel North Montney e le fasi di liquefazione ed esportazione attraverso LNG Canada. L'investimento è in linea con la strategia di MidOcean per creare un portafoglio globale di GNL ampio, diversificato e competitivo in termini di costi ed emissioni di carbonio e rafforza la sua posizione come partner di scelta a lungo termine per progetti a lungo termine di GNL di alta qualità nel Bacino del Pacifico.

“Da tempo riteniamo che LNG Canada sia uno de progetti più vantaggiosi al mondo: con le dimensioni, la ricchezza delle risorse e l'accesso al Bacino del Pacifico necessarie per fornire energia affidabile ai mercati globali per decenni”, ha dichiarato De la Rey Venter, AD di MidOcean. “Partecipare alla Fase 2 è il passo successivo più naturale per noi e abbiamo rafforzato la nostra collaborazione con PETRONAS, portando avanti la nostra strategia di investimento in risorse di GNL di alta qualità e competitive a livello globale”.

Informazioni su EIG

EIG è un investitore istituzionale leader nei settori energetici e infrastrutturali globali, forte di 27,1 miliardi di dollari di asset in gestione al 30 giugno 2026. EIG è specializzata negli investimenti privati ​​nel settore energetico e nelle infrastrutture correlate a livello globale. Nel corso dei suoi 44 anni di storia, EIG ha investito oltre 55 miliardi di dollari nel settore energetico tramite 429 progetti o società in 44 paesi di sei continenti. Tra i clienti di EIG figurano molti dei principali fondi pensionistici, compagnie assicurative, fondi patrimoniali, fondazioni e fondi sovrani di Stati Uniti, Asia ed Europa. EIG ha sede a Washington, DC, e uffici a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EIG all'indirizzo www.eigpartners.com .

Informazioni su MidOcean Energy

MidOcean Energy, una società attiva nel settore GNL costituita e gestita da EIG, lavora per costruire un portafoglio GNL globale diversificato, resiliente e competitivo in termini di costi e di emissioni di carbonio. Rispecchia la convinzione di EIG nel GNL in quanto elemento fondamentale per un sistema energetico globale a emissioni di carbonio più basse, concorrenziale e più sicuro. MidOcean Energy mantiene interessi diversificati nel GNL, tra cui in LNG Canada, Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG e Peru LNG. La società è sotto la guida di De la Rey Venter, un veterano che opera da a 27 anni nel settore e che ha rivestito diversi ruoli dirigenziali senior, tra cui Global Head of LNG per Shell Plc. Per maggiori informazioni, visitare il sito di MidOcean Energy www.midoceanenergy.com .

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