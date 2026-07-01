Microsoft è diventata licenziataria del patent pool Wi-Fi Multimode di Sisvel. Il colosso statunitense dell'IT e del software è l'ultima di una serie di grandi aziende ad aver ottenuto una licenza per i brevetti essenziali offerti tramite il programma. Si unisce così ad ASUS, Hewlett Packard Enterprise e Sony Group Corporation, oltre a Huawei, Panasonic, Philips e ZTE, che sono anche licenzianti del pool insieme a KPN, Mitsubishi Electric, Orange, Aegis 11 (un'affiliata di Sisvel), SK Telecom e Wilus.

Il pool Wi-Fi Multimode di Sisvel copre sia lo standard Wi-Fi 6 che Wi-Fi 7 e consente di accedere in modo efficiente ai diritti essenziali relativi alle tecnologie Wi-Fi per i prossimi anni.

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