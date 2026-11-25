La competenza farmaceutica di portata internazionale a supporto dell'ulteriore crescita: Michael Kreppel-Friedbichler dal 15 ottobre 2026 è il nuovo direttore operativo (COO) di AOP Health. Forte di un'esperienza più che ventennale nel settore farmaceutico, assume l'incarico precedentemente ricoperto da Jean-Michel Quinot, che siederà nel consiglio di amministrazione di AOP Health International Management AG a partire dall'inizio del 2027. L'azienda viennese, specializzata nelle patologie rare e nella terapia intensiva, con questa nomina conferma la propria strategia di crescita globale.

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Michael Kreppel-Friedbichler, COO AOP Health, copyright: AOP Health/Studio Koekart

Prima di entrare a far parte di AOP Health, il viennese Michael Kreppel-Friedbichler per oltre cinque anni ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali presso Biogen, più di recente come responsabile della strategia e delle operazioni commerciali per l'Europa.

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DI Isolde Fally

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