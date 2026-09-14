MEX Exchange, la piattaforma istituzionale di trading elettronico di MultiBank Group, ha annunciato la nomina di Brian Liedberg a Chief Revenue Officer e Global Head of Sales, rafforzando la leadership commerciale dell'azienda, che continua a sviluppare la sua attività di trading istituzionale e ampliare la sua presenza nei mercati internazionali.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260913942496/it/

Brian Liedberg joins MEX Exchange, bringing more than 30 years of experience across global capital markets, electronic trading and FinTech

Liedberg vanta oltre 30 anni di esperienza nei mercati dei capitali globali, nel trading elettronico e nella tecnologia finanziaria, con una carriera che abbraccia le vendite istituzionali, lo sviluppo aziendale, la strategia commerciale e la crescita dei ricavi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260913942496/it/

Nikolas Neofytou

MultiBank Group

nikolas.neofytou@multibankfx.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire