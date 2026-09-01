MEX Exchange, la piattaforma istituzionale di trading elettronico di MultiBank Group, ha annunciato due nomine ai vertici dell'azienda, con David Ogg promosso all'incarico di Vicepresidente e Brian Andreyko a quello di Amministratore Delegato. Le nomine rafforzano la leadership dell'azienda, che porta avanti lo sviluppo della sua piattaforma istituzionale di trading elettronico.

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MEX Exchange part of MultiBank Group Announces Senior Leadership Appointments with David Ogg appointed Vice Chairman and Brian Andreyko named CEO.

David Ogg arriva in azienda con oltre quarant'anni di esperienza nel trading e nella tecnologia del trading di valute estere ed è ampiamente riconosciuto nel settore del mercato valutario istituzionale come il “padre dell'ECN”. Ogg ha fondato HotspotFX nel 1999, la prima rete istituzionale di comunicazione elettronica nel mercato valutario, prima di creare LavaFX e Ogg Trading.

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Nikolas Neofytou

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