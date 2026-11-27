mesm Tokyo, Autograph Collection:

mesm Tokyo (Responsabile: Katsura Haruna) ospiterà un veglione di Capodanno dal titolo “Holiday Voyage Countdown Party 26–27” il 31 dicembre 2026, nel salone “The Banquet” al 16esimo piano. L'hotel verrà trasformato in una nave da crociera di lusso per un viaggio speciale verso il 2027. Il party è il gran finale della stagione festiva dell'hotel, “Holiday Voyage 2026”, ispirata ai viaggi e alla sua posizione fronte oceano a Takeshiba.

L'intrattenimento dal vivo verrà offerto da “Pinch of Snuff”, una band irlandese di otto musicisti che combinano musica tradizionale irlandese e brani originali con elementi punk e rock.

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