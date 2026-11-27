mesm Tokyo, Autograph Collection:

mesm Tokyo (Responsabile: Katsura Haruna) ospiterà la sua iniziativa per le Feste, “Holiday Voyage 2026”, dal 1° dicembre 2026 al 7 gennaio 2027. Ispirato ai viaggi e alla posizione fronte oceano dell'hotel a Takeshiba, “BLUE FANTASY”, l'evento luminoso che si tiene ogni inverno da quando l'hotel ha aperto le porte nel 2020, si evolve in un'esperienza festiva che coinvolge tutto l'hotel.

Di notte, l'arte ispirata all'acqua esclusiva dell'hotel nell'atrio del 16° piano verrà illuminata di blu. Altri tre elementi complementari arricchiranno il mood del viaggio: una gara ai francobolli con tema marino nel lobby per gli ospiti dell'hotel, che riceveranno un omaggio originale una volta completata la gara; cartoline “Voyage Post”, ispirate a lettere rinvenute nei messaggi in bottiglia, che l'hotel invierà a destinazioni in Giappone e altrove nel mondo a partire dall'8 gennaio 2027; e originali adesivi a tema mare e viaggi per gli ospiti dei ristoranti e dei bar dell'hotel.

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