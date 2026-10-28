HTEC, l'azienda globale specializzata in tecnologia e progettazione di AI, oggi ha pubblicato il suo studio sulla realizzazione del valore dell'AI nei servizi finanziari e assicurativi. Le organizzazioni in questo settore stanno aumentando l'investimento nell'AI in modo più aggressivo rispetto al mercato in generale, ma il settore deve ancora raggiungere un vantaggio corrispondente in termini di maturità nell'AI, secondo un nuovo studio condotto da HTEC.

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HTEC, the global AI technology and engineering leader, today released its research on AI Value realization in financial services and Insurance. Organizations in this sector are increasing AI investment more aggressively than the wider market, but the sector has yet to establish a corresponding lead in AI maturity, according to new research from HTEC.

Secondo il HTEC AI Value Realization Report 2026: Financial Services & Insurance (Rapporto sulla realizzazione del valore dell'AI nei settori finanziario e assicurativo), l'88% degli intervistati nel settore FSI attualmente in procinto di adottare l'AI segnala maggiori investimenti negli ultimi 12 mesi.

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Alex Rumble

Direttore del Marketing, HTEC

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