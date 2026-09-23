Mentimeter propone una suite per il coinvolgimento delle persone dotata di tre nuovi tool: Menti Live, Menti Form e Menti Pulse. Tramite interazioni, analisi e raccomandazioni, la nuova suite consente alle organizzazioni di ottenere un coinvolgimento in tempo reale, di raccogliere commenti in modo asincrono e di monitorare i segnali importanti nel corso del tempo.

Con il lancio di oggi la piattaforma di Mentimeter si espande al di là delle presentazioni dal vivo aiutando a trasformare la partecipazione in nuovi metodi che consentono di comprendere cosa pensano, sanno e desiderano le persone.

"La maggior parte delle organizzazioni dispone di molti dati, ma la conoscenza su ciò che pensano realmente i dipendenti è incredibilmente scarsa; grazie a questi nuovi tool i dirigenti sono in grado di trasformare la partecipazione in performance aziendali, nel corso della riunione, nel periodo successivo e nel tempo, creando una miglior base di commenti su cui agire e, in ultima istanza, per arrivare a una leadership migliore", è il commento di Johnny Warström, CEO e fondatore di Mentimeter.

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