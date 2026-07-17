Meiji Seika Pharma annuncia i risultati del trial di fase III (Integral-2) condotto a livello globale su nacubactam, un nuovo inibitore delle β-lattamasi, messo in evidenza nella copertura dell’ESCMID Global Congress 2026 da parte di The Lancet Microbe

Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (sede centrale: Tokyo, presidente e direttore rappresentativo: Toshiaki Nagasato) oggi ha annunciato che i risultati del trial di fase III (Integral-2) condotto a livello globale su nacubactam (codice di sviluppo: OP0595), un nuovo inibitore delle β-lattamasi, sono stati messi in evidenza dalla rivista The Lancet Microbe nella sua copertura dell’ESCMID Global Congress 2026 (tenutosi a Monaco di Baviera, in Germania).

Come evidenziato nella copertura da parte di The Lancet Microbe , i risultati chiave presentati da Meiji Seika Pharma all’ESCMID Global Congress 2026 sono i seguenti:

Lo studio Integral-2 ( jRCT2031230076 ) è un trial clinico di fase III condotto in tutto il mondo che ha arruolato pazienti affetti da infezioni complicate delle vie urinarie, pielonefrite acuta non complicata, polmonite batterica nosocomiale, polmonite batterica associata a ventilazione meccanica o infezioni intra-addominali complicate causate da batteri Gram-negativi resistenti ai carbapenemi (con l’esclusione delle specie Acinetobacter ).

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Per ulteriori informazioni:

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

Hayato Okade

Responsabile di progetto per nacubactam

pr-pharma@meiji.com





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