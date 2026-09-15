Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (HQ: Chuo-ku, Tokyo; Presidente e AD: Toshiaki Nagasato) debutterà come Pharmaceuticals Segment (Segmento farmaceutico) di Meiji Group al CPHI Milano 2026, che si terrà a Fiera Milano dal 6 all'8 ottobre 2026.

All'evento fieristico il Pharmaceuticals Segment di Meiji Group presenterà 80 anni di competenze nel controllo qualità secondo gli standard giapponesi, nella produzione e nella rete di approvvigionamento dal Giappone all'Europa, all'India, al Sudest asiatico. Verranno evidenziati inoltre la produzione a contratto a livello di gruppo, dallo sviluppo all'approvvigionamento, secondo le esigenze del cliente.

Durante l'evento, Meiji Seika Pharma punta a sensibilizzare il pubblico globale sul segmento farmaceutico di Meiji Group, i suoi marchi, le risorse, la capacità produttiva e i servizi di produzione a contratto e a creare nuove collaborazioni globali per ampliare la sua attività CMO/CDMO.

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Informazioni su attività CMO/CDMO e incontri durante l'evento

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

International Headquarters, Medreich Operations Dept, Business Development Group

E-mail: cmo-cdmo@meiji.com





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