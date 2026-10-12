Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), importante piattaforma globale di infrastrutture automatizzate, oggi ha annunciato la disponibilità dei propri servizi in Portogallo grazie all'espansione europea che consente a imprese e service provider nella regione di connettersi istantaneamente ai maggiori fornitori di cloud, rete e data center a livello mondiale.

Grazie ai nuovi on-ramp di Lisbona, i clienti portoghesi ora possono accedere alla piattaforma di infrastrutture automatizzate targata Megaport e ad oltre 1.200 data center abilitati in tutto il mondo, un lancio che offre ad aziende, MSP e carrier privati servizi di elaborazione, rete e storage a performance elevate, oltre a connessioni regionali su richiesta con larghezza di banda scalabile.

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