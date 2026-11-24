Medisca oggi ha annunciato il lancio della piattaforma online Medisca Peptides, sostenuta da un importante investimento in partnership produttive globali, nello sviluppo di peptidi e nella creazione della proprietà intellettuale della produzione di API scelti. I clienti possono ora inviare richieste d’ordine e discutere direttamente con Medisca prezzi, volumi di acquisto e opportunità di fornitura pluriennali.

Attraverso il suo business Peptides, Medisca finanzia lo sviluppo con diversi produttori specializzati, mettendo a frutto 37 anni di esperienza nell’approvvigionamento farmaceutico per la selezione, la qualificazione e il controllo della qualità dei partner. Questi peptidi vengono prodotti per soddisfare i requisiti di approvvigionamento e di qualità della politica provvisoria di discrezionalità nell’applicazione delle norme del Dipartimento della salute e dei servizi umani (HHS) degli Stati Uniti per le preparazioni galeniche 503A.

“Ogni farmacia dovrebbe poter contare sulla presenza di un’impresa globale ”, spiega Antonio Dos Santos, fondatore e amministratore delegato di Medisca “ . “Stiamo mettendo il peso di Medisca a sostegno di peptidi di qualità API, investendo nelle relazioni, nel know-how e nelle risorse di cui i nostri clienti hanno bisogno per servire le loro comunità. Stiamo costruendo per il lungo termine”.

La titolarità della proprietà intellettuale della produzione di API scelti dà a Medisca maggiore flessibilità nel diversificare la produzione. In combinazione con le partnership globali, questo approccio sostiene la continuità della catena di fornitura con l’evoluzione delle esigenze dei clienti e dei requisiti normativi.

“Stiamo creando alleanze a lungo termine con produttori che condividono il nostro impegno per la qualità e la costanza delle forniture ”, prosegue Peng Li, direttore commerciale presso Medisca . “ Comprendere le esigenze dei clienti ci aiuta ad allineare le capacità produttive e le partnership giuste per soddisfarne le esigenze, rafforzando l’accesso a lungo termine ai peptidi di qualità API. Insieme possiamo rendere questi ingredienti più accessibili agli operatori sanitari, con la sicurezza dei pazienti a orientare il nostro lavoro ” .

Cosa serve per fregiarsi di MQ

MQ Medisca Quality™ è la designazione conferita da Medisca Quality ai peptidi di qualità API sviluppati in conformità alle norme cGMP che soddisfano ulteriori requisiti di qualificazione.

Medisca conduce audit interni e commissiona audit indipendenti di terze parti presso gli stabilimenti per valutare le capacità produttive e i sistemi di qualità. Il programma adotta un approccio basato sul rischio e richiede documentazione di supporto ed evidenze che i metodi analitici siano idonei all’uso previsto. I produttori devono continuare a soddisfare questi requisiti per restare partner qualificati Medisca.

Scoprire il portafoglio. Pianificare la fornitura.

La nuova piattaforma Medisca Peptides riunisce in un unico punto informazioni sui prodotti, risorse sulla qualità e richieste d’ordine. I clienti possono ora inviare richieste per BPC-157, TB-500, MOTS-c, KPV, Epitalon e Semax.

Visitare medisca.com/peptides per iniziare.

La disponibilità è soggetta sia ai requisiti normativi applicabili e all’idoneità del cliente sia alla qualificazione e al rilascio da parte di Medisca. Di conseguenza Medisca può modificare o interrompere la disponibilità e il prezzo di qualsiasi peptide. I clienti sono gli unici responsabili di garantire che qualsiasi acquisto e utilizzo sia conforme alle norme di legge statunitensi, statali e nazionali. Le richieste d’ordine non sono vincolanti, non riservano scorte e non creano alcun obbligo di vendita o acquisto.

Informazioni su Medisca

Fondata nel 1989, Medisca è un leader nell’attuazione di soluzioni per la catena di fornitura farmaceutica e per la medicina personalizzata, che vanta un vasto portafoglio di oltre 2.000 prodotti completato da una libreria di oltre 10.000 formulazioni mediche personalizzate e proprietarie, know-how e servizi relativi a formulazioni galeniche, attività di sensibilizzazione continua sui problemi dell’assistenza sanitaria e test analitici. Fornendo soluzioni messe a punto con estrema precisione per diversi settori del benessere in numerosi mercati globali, Medisca colma le lacune esistenti nell’assistenza sanitaria e rende possibile il benessere personalizzato per tutti. Per maggiori informazioni visitare www.medisca.com e seguirci su LinkedIn , Facebook e YouTube .

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