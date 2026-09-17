Medisca oggi ha annunciato il lancio di Medisca Peptides , un business globale il cui focus è sull’ampliamento dell’accesso ai principi attivi farmaceutici (API) a base di peptidi e sulla creazione di una piattaforma integrata basata sui peptidi per i mercati mondiali della medicina farmaceutica e personalizzata. Mentre il settore dei peptidi evolve, Medisca sta sviluppando proattivamente le capacità e le infrastrutture necessarie per realizzare i principi attivi farmaceutici (API) a base di peptidi nell’ambito dei quadri normativi applicabili.

Questo lancio rappresenta un importante impegno a lungo termine nel settore dei peptidi, che comprende l’espansione del portafoglio Medisca, di relazioni strategiche di produzione e dell’infrastruttura farmaceutica necessaria per sostenere la crescita della categoria. Segnala inoltre l’ambizioso obiettivo di Medisca di diventare una forza trainante nella nuova generazione dell’innovazione nel settore dei peptidi.

Per Medisca si tratta di un’opportunità familiare.

Medisca è stata fondata più di 35 anni fa per colmare il divario tra gli standard farmaceutici necessari per le preparazioni galeniche e gli ingredienti di qualità facilmente accessibili a tale riguardo. Oggi, mentre i peptidi emergono come un’importante area di innovazione farmaceutica e medicina personalizzata, Medisca vede un altro momento determinante per il settore – uno in cui qualità, responsabilità normativa e accesso responsabile saranno fondamentali per il futuro di questa categoria.

La categoria è in crescita. Medisca intende contribuire a definirne lo standard.

“Quando ho fondato Medisca, ho visto l’opportunità di avvicinare le formulazioni galeniche agli standard della farmaceutica tradizionale, garantendo un migliore accesso a principi attivi farmaceutici di altissima qualità e facendo sì che soddisfino standard superiori ”, spiega Antonio Dos Santos, fondatore e amministratore delegato di Medisca . “Oggi vedo un’opportunità simile con i peptidi. Non entriamo in questo settore per accodarci. Intendiamo contribuire a plasmarlo”.

Definire uno standard più elevato per la qualità dei peptidi

L’approccio di Medisca parte dalla fonte, con la selezione di partner affermati per la produzione e che condividono la sua filosofia incentrata sulla qualità, dando priorità all’esperienza farmaceutica, a sistemi di qualità comprovati, al know-how nella produzione e a solide pratiche di qualità e conformità.

Medisca applicherà processi consolidati per la qualificazione dei produttori, il controllo dei prodotti, la documentazione e il controllo della catena di fornitura agli API a base di peptidi che immetterà sul mercato. Questi controlli sono particolarmente importanti per i peptidi, per i quali la complessità di produzione, la caratterizzazione, la purezza e le impurità correlate ai peptidi stessi presentano specifiche considerazioni relative alla qualità. Medisca si impegna a operare nell’ambito dei quadri normativi applicabili e a sostenere un accesso responsabile agli API a base di peptidi.

Realizzazione di una piattaforma integrata per i peptidi

Medisca Peptides va oltre la semplice fornitura di API, unendo competenze nella formulazione, tecnologie e attrezzature per le preparazioni galeniche, servizi analitici, formazione e assistenza tecnica.

Integrando queste capacità in una singola piattaforma, Medisca mira ad appoggiare i professionisti sanitari e i partner farmaceutici fornendo sia i principi attivi sia le competenze necessarie per orientarsi nel settore in evoluzione dei peptidi.

“I professionisti sanitari e i partner farmaceutici hanno bisogno sia di sicurezza in relazione alla qualità e alla provenienza di un principio attivo farmaceutico a base di peptidi, sia del know-how e dell’infrastruttura imprescindibili per tradurre l’innovazione in pratica ”, aggiunge Charlie Guerini, direttore commerciale Medisca . “È questo che stiamo creando con Medisca Peptides: una piattaforma integrata che riunisce un portafoglio di API in crescita, partner di produzione selezionati con attenzione, una catena di fornitura affidabile e il know-how su cui i nostri clienti contano da decenni”.

Plasmare il futuro dell’innovazione nel settore dei peptidi

Il lancio segna l’inizio di una strategia pluriennale più ampia, volta ad affermare Medisca come un leader globale nella qualità, fornitura e innovazione dei peptidi.

Medisca amplierà il proprio portafoglio di API a base di peptidi e le partnership strategiche di produzione, investendo al contempo nelle capacità scientifiche, analitiche, formulative, tecniche e didattiche necessarie per portare avanti le opportunità che si presentano nel settore della medicina farmaceutica e personalizzata.

Oltre alla fornitura, Medisca assumerà un ruolo guida attivo nel plasmare il futuro dei peptidi, promuovendo maggiori tutele, trasparenza, accesso responsabile e standard di qualità adeguati, mentre collabora con produttori, operatori sanitari e stakeholder del settore di pari passo con l’evoluzione della scienza, delle normative e della pratica clinica.

L’ambizioso obiettivo è chiaro: contribuire a definire la nuova generazione di peptidi integrando la qualità, la competenza e le soluzioni unificate necessarie per far progredire la categoria.

Medisca Peptides inizierà il lancio in mercati internazionali selezionati, a cui seguiranno ulteriori annunci relativi al portafoglio, alle partnership strategiche e alle capacità.

Informazioni su Medisca

Fondata nel 1989, Medisca è un leader nell’attuazione di soluzioni per la catena di fornitura farmaceutica e per la medicina personalizzata, che vanta un vasto portafoglio di oltre 2.000 prodotti completato da una libreria di oltre 10.000 formulazioni mediche personalizzate e proprietarie, know-how e servizi nello sviluppo di sistemi di preparazione di formulazioni farmaceutiche, attività di sensibilizzazione continua sui problemi dell’assistenza sanitaria e test analitici. Fornendo soluzioni messe a punto con estrema precisione per diversi settori del benessere in numerosi mercati globali, Medisca colma le lacune esistenti nell’assistenza sanitaria e rende possibile il benessere personalizzato per tutti. Per maggiori informazioni visitare www.medisca.com e seguirci su LinkedIn , Facebook e YouTube .

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