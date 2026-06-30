Da oltre 35 anni, Dos Santos aiuta a trasformare Medisca in un leader globale nel settore delle preparazioni farmaceutiche. In qualità di AD, Dos Santos guiderà la strategia a lungo termine dell'azienda, con particolare attenzione all'espansione della portata globale di Medisca, all'investimento in nuove aree di sviluppo, al rafforzamento di collaborazioni strategiche e alla continuazione del progresso dei prodotti, dei servizi, della formazione e delle competenze su cui fanno affidamento ogni giorno i professionisti sanitari.

"Quando ho fondato Medisca, la mia visione era elevare lo standard della preparazione farmaceutica portando nel settore qualità di livello farmaceutico e dando ai professionisti sanitari accesso ai prodotti, alle conoscenze e all'innovazione di cui avevano bisogno per offrire ai pazienti cure migliori", ha dichiarato Antonio Dos Santos, Fondatore e Amministratore Delegato di Medisca. "Quell'obiettivo continua a guidare le nostre attività. Mentre iniziamo questo nuovo capitolo, continueremo a investire nel nostro personale, nelle nostre collaborazioni e nell'innovazione che ci aiuterà a creare il futuro di Medisca e dell'industria delle preparazioni farmaceutiche".

Collaborando con il Vicepresidente Maria Zaccardo e i vertici dirigenti di Medisca, Dos Santos continuerà a guidare la direzione strategica della società, mentre Medisca continua ad ampliare la propria presenza globale e a investire nella sua crescita a lungo termine.

“ In oltre trent'anni, Medisca è cresciuta rimanendo fedele al suo obiettivo, pur continuando a evolversi con le esigenze dei professionisti sanitari ”, ha commentato Maria Zaccardo, Vicepresidente di Medisca. “ Guardando al futuro, la nostra attenzione rimane sul sostegno ai nostri clienti, sugli investimenti nel nostro personale e sul rafforzamento costante di Medisca per il futuro ”.

Nell'ambito di questa transizione ai vertici dell'azienda, Sanjay Goorachurn si è ritirato dall'incarico di AD. Medisca ringrazia Sanjay per la sua dedizione e i suoi contributi all'organizzazione e gli augura di continuare ad avere successo.

Nonostante continui la sua espansione globale, Medisca rimane impegnata a promuovere il benessere personalizzato per tutti, ampliando la gamma di prodotti, tecnologie, formazione e competenze che aiutano i professionisti sanitari a offrire cure migliori ai pazienti di tutto il mondo.

Informazioni su Medisca

Fondata nel 1989, Medisca è tra i leader nella medicina personalizzata e nelle soluzioni per le supply chain farmaceutiche. Il suo ampio portafoglio di oltre 2.000 prodotti è completato da una libreria di oltre 10.000 formule di principi proprietari e personalizzati, da competenze e servizi nelle composizioni farmaceutiche, dalla formazione continua in ambito sanitario, da analisi di laboratorio e altro ancora. Fornendo soluzioni precise e personalizzate a diversi settori sanitari internazionali, Medisca si impegna a colmare le lacune nel settore e a mettere la salute personalizzata alla portata di tutti. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.Medisca.com e seguire l'azienda su LinkedIn , Facebook e YouTube .

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