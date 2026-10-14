Medici, esperti di sanità pubblica e leader dell’odontoiatria chiedono che la salute orale sia considerata parte integrante della salute generale. Il loro messaggio è chiaro: la salute dei denti e delle gengive conta anche al di fuori della bocca e una prevenzione quotidiana efficace dovrebbe diventare una componente abituale della cura del proprio corpo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261015847941/it/

La salute orale è parte integrante della salute generale. Vari leader ed esperti nel settore sanitario chiedono che l’attenzione alla salute orale diventi parte integrante delle attività igieniche di ogni giorno – la prevenzione dovrebbe iniziare da casa attraverso abitudini più salutari e la cura quotidiana dei denti e delle gengive.

Il nuovo consenso internazionale va ben oltre l’odontoiatria. Ha riunito esperti di parodontologia, cardiologia, cura del diabete, medicina di famiglia, sanità pubblica, assistenza sociale ed educazione sanitaria. Promosso dalla European Federation of Periodontology (EFP) e dalla European Association of Dental Public Health (EADPH), il gruppo invita governi, sistemi sanitari e professionisti sanitari a includere la salute orale nella prevenzione, nella formazione professionale, nella cura di routine e nelle politiche di sanità pubblica.

“Le malattie del cavo orale e quelle cardiache, il diabete e il cancro hanno le stesse cause: zucchero, tabacco, alcol e svantaggio sociale. Non ha senso prevenirle una alla volta”, spiega il professore Moritz Kebschull, ex presidente dell’EFP e autore principale del paper. “Ciò che distingue questo consenso è chi lo ha scritto: parodontologi e dentisti di sanità pubblica insieme a cardiologi e medici di famiglia. Le evidenze più solide sono quelle relative al diabete, dove il trattamento della malattia gengivale aiuta i pazienti a controllare la glicemia”.

Aggiunge il professore Anton Sculean, segretario generale dell’EFP e coautore: “Ogni medico, infermiere e farmacista dovrebbe essere in grado di dare le indicazioni di base su come usare lo spazzolino da denti, sulla pulizia degli spazi interdentali e sulle visite odontoiatriche regolari, mentre i dentisti dovrebbero guardare oltre la bocca, ad esempio individuando casi di diabete non diagnosticato”.

Conclude il professor Andreas Stavropoulos, tesoriere dell’EFP e coautore: “Le malattie orali costano circa 710 miliardi di dollari statunitensi all’anno, e la maggior parte di questo peso è prevenibile. Inserire la salute orale nelle strategie per il trattamento delle malattie croniche, nelle cartelle mediche condivise e nei percorsi di invio agli specialisti costituisce una buona politica sanitaria e un uso efficiente di risorse limitate”.

“Per troppo tempo la bocca è stata considerata separata dal resto del corpo. Questo consenso afferma chiaramente che non lo è”, commenta Benjamin Binot, Global President, P&G Oral Care . “Il nostro ruolo è contribuire a trasformare questa conoscenza scientifica in qualcosa che le persone possano mettere in pratica ogni giorno, mattina e sera. Ciò significa prodotti di comprovata efficacia, consigli facili da seguire e partnership che portino la salute orale nel più ampio dibattito sulla salute”.

Pubblicato su Periodontology 2000 , il paper, “Oral Health and Systemic Health Outcomes: A Call for Interdisciplinary Action”, traduce le conoscenze scientifiche disponibili in raccomandazioni pratiche per il pubblico, i professionisti sanitari e i decisori politici. Le malattie del cavo orale colpiscono circa 3,5 miliardi di persone nel mondo e molti dei loro fattori di rischio sono gli stessi di quelli di altre importanti patologie, tra cui gli zuccheri aggiunti, il tabacco, l’uso dannoso di alcol e la disuguaglianza nell’accesso alle cure e a un’alimentazione sana.

Che cosa significa il consenso per la salute

Il paper rafforza diverse conclusioni importanti:

La bocca fa parte del corpo. Prendersi cura dei denti e delle gengive significa prendersi cura della salute generale.

Prendersi cura dei denti e delle gengive significa prendersi cura della salute generale. La prevenzione quotidiana conta. Usare con regolarità lo spazzolino da denti, pulire gli spazi interdentali e adottare altri comportamenti salutari può contribuire a mantenere sane le gengive.

Usare con regolarità lo spazzolino da denti, pulire gli spazi interdentali e adottare altri comportamenti salutari può contribuire a mantenere sane le gengive. La salute delle gengive merita maggiore attenzione. Tra le malattie del cavo orale, la malattia gengivale grave presenta le evidenze più solide di una relazione bidirezionale con la salute generale, in particolare per quanto riguarda il diabete. Il consenso suggerisce che il trattamento della parodontite può aiutare le persone affette da diabete a gestire la glicemia.

Tra le malattie del cavo orale, la malattia gengivale grave presenta le evidenze più solide di una relazione bidirezionale con la salute generale, in particolare per quanto riguarda il diabete. Il consenso suggerisce che il trattamento della parodontite può aiutare le persone affette da diabete a gestire la glicemia. La tecnologia impiegata per pulire i denti conta. Il consenso sottolinea l’importanza di un’efficace rimozione della placca per mantenere sane le gengive. Nel discutere gli approcci che si appoggiano alle evidenze, il paper cita revisioni pubblicate che riportano benefici offerti dagli spazzolini elettrici oscillanti-rotanti e indica il dentifricio al fluoruro stannoso come complemento, confermato da evidenze, alla rimozione meccanica della placca.

Il consenso sottolinea l’importanza di un’efficace rimozione della placca per mantenere sane le gengive. Nel discutere gli approcci che si appoggiano alle evidenze, il paper cita revisioni pubblicate che riportano benefici offerti dagli spazzolini elettrici oscillanti-rotanti e indica il dentifricio al fluoruro stannoso come complemento, confermato da evidenze, alla rimozione meccanica della placca. I sistemi sanitari hanno un ruolo da svolgere. La salute orale dovrebbe essere integrata nelle strategie di prevenzione, nella formazione professionale, nella cura personale e nelle politiche sanitarie anziché essere trattata separatamente.

Che cosa si può fare oggi

Il consenso individua misure pratiche che le persone possono adottare per proteggere i denti e le gengive:

Lavarsi i denti due volte al giorno con un dentifricio al fluoro

Pulire ogni giorno gli spazi interdentali

Rimuovere efficacemente la placca per contribuire a mantenere le gengive più sane

Limitare gli zuccheri aggiunti in cibi e bevande

Evitare il tabacco e l’uso dannoso di alcol

Sottoporsi a controlli odontoiatrici a intervalli adeguati al rischio e alle esigenze individuali

Queste misure sono importanti perché la placca dentale è la principale causa della malattia gengivale e della parodontite. Rimuovere la placca in modo efficace ogni giorno è il fondamento di gengive più sane.

Le evidenze indicano scelte tecnologiche specifiche

Il consenso evidenzia l’importanza di un’efficace rimozione della placca e fa riferimento alle evidenze esistenti a favore di specifiche tecnologie e approcci.

Spazzolini elettrici oscillanti-rotanti. Il paper discute gli approcci che si appoggiano alle evidenze per il controllo della placca e l’igiene orale. Cita revisioni sistematiche pubblicate che riportano benefici offerti dagli spazzolini elettrici oscillanti-rotanti nel ridurre la placca e migliorare la salute delle gengive.

Il paper discute gli approcci che si appoggiano alle evidenze per il controllo della placca e l’igiene orale. Cita revisioni sistematiche pubblicate che riportano benefici offerti dagli spazzolini elettrici oscillanti-rotanti nel ridurre la placca e migliorare la salute delle gengive. Dentifricio al fluoruro stannoso. Il paper individua inoltre il dentifricio al fluoruro stannoso come complemento, confermato da evidenze, alla rimozione meccanica quotidiana della placca attraverso l’uso dello spazzolino da denti e la pulizia interdentale.

Trasformare gli studi scientifici in interventi di sanità pubblica

Il paper chiede che la salute orale diventi una parte più visibile della sanità pubblica e della prevenzione. Il gruppo di lavoro multidisciplinare che lo ha realizzato comprendeva leader della sanità pubblica che hanno contribuito alle raccomandazioni rivolte a governi, sistemi sanitari, professionisti sanitari e comunità.

Spiega il professor Raman Bedi, presidente della World Federation of Public Health Associations: “Le malattie del cavo orale colpiscono circa 3,5 miliardi di persone e presentano gli stessi fattori determinanti di malattie cardiache, diabete e cancro: zucchero, tabacco, alcol e disuguaglianze nell’accesso alle cure. Ciò nonostante la salute orale risulta ancora esclusa dalla maggior parte delle strategie nazionali sulle malattie non trasmissibili. Questo consenso offre a governi e sistemi sanitari un mandato chiaro per cambiare le cose. Integrare la salute orale nella prevenzione non è una questione odontoiatrica, ma una necessità di sanità pubblica”.

Aggiunge la dott.ssa Gitana Rederiene, ricercatrice in sanità pubblica odontoiatrica e igienista dentale:

“Questo consenso è un passo importante verso l’integrazione della salute orale nelle attività di cura sanitaria quotidiana. Gli igienisti dentali e altri professionisti sanitari dedicati alla salute del cavo orale hanno un ruolo chiave nella prevenzione, nella diagnosi tempestiva e nell’orientare i pazienti verso le cure giuste. Collaborando più strettamente tra varie professioni, possiamo ridurre le disuguaglianze e migliorare sia la salute orale sia quella generale”.

“Questo consenso offre ai professionisti sanitari un quadro chiaro, basato sulle evidenze, che collega la salute orale alla salute complessiva”, conclude il Dr. William Minston, direttore rapporti scientifici e professionali presso P&G Oral Care. “Inoltre sottolinea che il modo in cui le persone si puliscono i denti conta, e che le tecnologie scelte dovrebbero essere sostenute da solide evidenze”.

La risposta di P&G Oral Care

P&G Oral Care accoglie con favore la ricerca indipendente e contribuirà a rendere le raccomandazioni più facili da comprendere e da mettere in pratica, collaborando con odontoiatri, consumatori, rivenditori e partner della sanità pubblica.

P&G continuerà a sviluppare prodotti basati su ricerche scientifiche rigorose e affidabili e ad aiutare le persone a capire in che modo sia le abitudini quotidiane sia i prodotti e le tecnologie che utilizzano possano fare una differenza significativa per la loro salute orale.

Un invito all’azione per tutte le discipline sanitarie

Il paper chiede una collaborazione più stretta tra odontoiatria, medicina, sanità pubblica, medicina di famiglia, educazione sanitaria e assistenza sociale, invitando decisori politici e sistemi sanitari a:

Includere la salute orale nelle più ampie strategie sanitarie e di prevenzione

Rafforzare la formazione sulla salute orale in tutte le professioni sanitarie

Integrare la salute orale nelle cure di routine ove opportuno

Sostenere la collaborazione tra odontoiatri, medici e professionisti della sanità pubblica

Affrontare i fattori comportamentali, sociali e commerciali condivisi che contribuiscono alle malattie orali e ad altre malattie non trasmissibili

Ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla prevenzione e alle cure

Il white paper è stato presentato il 3 settembre 2026 al congresso dell’International Association for Dental Research a Lisbona, in Portogallo, durante il simposio “Oral and Systemic Health: A Call to Action!” , sostenuto da Procter & Gamble. I relatori, che rappresentavano l’EFP, l’EADPH e la World Heart Federation, hanno discusso le evidenze che collegano la salute orale e la salute sistemica, la prevenzione e il trattamento dell’infiammazione gengivale e le misure necessarie da adottare. La sessione è stata registrata per rendere la discussione disponibile a un pubblico professionale più ampio.

Bibliografia

- Kebschull M, Demmer RT, Pitts N, et al. Oral health and systemic health outcomes: A call for interdisciplinary action. Periodontology 2000. 2026; 00: 1-25. doi: 10.1111/prd.70086

- Oral health and systemic health outcomes: a call for interdisciplinary action

- Symposium “Oral and Systemic Health - A call to action” on 3 September 2026, 10:30 CEST al 2026 Oral Health Research Congress, ospitato dalla Continental European Division (CED-IADR) in collaborazione con la Scandinavian Division (NOF-IADR) della International Association for Dental, Oral, and Craniofacial Research.

Informazioni sulla European Federation of Periodontology

La European Federation of Periodontology (EFP) è un’organizzazione globale senza scopo di lucro che si dedica sia alla promozione della scienza e della parodontologia, sia alla sensibilizzazione sulla salute orale e sulla malattia gengivale. La sua visione è “Una migliore salute orale per tutti”. Attraverso la ricerca, la formazione, le linee guida di pratica clinica e le iniziative di sanità pubblica, l’EFP si impegna per migliorare la salute orale e rafforzarne l’integrazione nell’assistenza sanitaria complessiva. L’EFP rappresenta società parodontali nazionali e promuove approcci basati sulle evidenze per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malattie parodontali. www.efp.org

Informazioni sulla European Association of Dental Public Health

La European Association of Dental Public Health (EADPH) si dedica a migliorare la salute orale e a ridurne le disuguaglianze attraverso la ricerca, la formazione, le politiche e l’azione di sanità pubblica. Riunendo esperti provenienti da tutta Europa e oltre, l’EADPH promuove approcci basati sulle evidenze che migliorano la salute orale della popolazione e sostengono l’integrazione della salute orale nei più ampi sistemi sanitari. https://www.eadph.org

Informazioni sulla World Federation of Public Health Associations

La World Federation of Public Health Associations (WFPHA) è la voce globale della sanità pubblica e rappresenta associazioni e organizzazioni di sanità pubblica di tutto il mondo. Attraverso l’advocacy, la formazione, la collaborazione e la direzione strategica, la WFPHA si impegna per migliorare la salute della popolazione, ridurre le disuguaglianze di salute e rafforzare i sistemi di sanità pubblica. Promuove approcci basati sulle evidenze per prevenire le malattie e favorire la salute e il benessere di tutti. https://www.wfpha.org

Informazioni su Oral-B

Oral-B è leader mondiale nel settore dell’igiene dentale, dal valore di oltre 5 miliardi di dollari, e attinge a oltre 75 anni di esperienza per favorire una vita più sana per tutti grazie a una migliore igiene orale. Offre un’ampia varietà di prodotti per creare una routine di igiene orale personalizzata, per una pulizia ottimale ogni volta, tra cui spazzolini manuali, a batteria ed elettrici per bambini e adulti, e prodotti per la pulizia degli spazi interdentali, come il filo interdentale. Gli spazzolini elettrici Oral-B serie iO di integrano le più recenti tecnologie di spazzolamento, con una testina rotonda oscillante-rotante basata sui metodi di pulizia degli igienisti dentali che rimuove il 100% di placca in più rispetto ai tradizionali spazzolini manuali, per denti più puliti e gengive più sane. https://www.oralb.com

Informazioni su Crest

Fin dal suo lancio, nel 1955, Crest è in prima linea nell’innovazione dell’igiene orale e da 70 anni mette in grado di ottenere sorrisi più sani. Forte di decenni di ricerca e della fiducia degli odontoiatri, Crest offre un portafoglio completo di prodotti pensati per rispondere alle esigenze in evoluzione di famiglie e singole persone, dalla protezione dalla carie al rafforzamento dello smalto, fino allo sbiancamento avanzato, alla salute delle gengive e al sollievo dalla sensibilità grazie a fluoruro stannoso stabilizzato. Oltre al dentifricio, Crest propone soluzioni complete per l’igiene orale, tra cui collutori, trattamenti sbiancanti e regimi quotidiani che agiscono in sinergia per massimizzare i benefici dell’uso dello spazzolino da denti. https://www.crest.com

Informazioni su P&G

P&G serve i consumatori di tutto il mondo con uno dei più solidi portafogli di affidabili marchi di qualità ineguagliati – Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide® e Whisper®. P&G è presente in circa 70 paesi del mondo. Visitare https://www.pg.com per le ultime novità e informazioni su P&G e sui suoi marchi. Per altre notizie su P&G visitare https://www.pg.com/news .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261015847941/it/

Referenti per questioni scientifiche e per i media

Media: Paola Cammarano, cammarano.p@pg.com , Senior Director Comunicazione, P&G Oral Care Europa

Questioni scientifiche: Dr. William Minston, Direttore rapporti scientifici e professionali presso P&G Oral Care | Minston.w@pg.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire