Meanwhile , la prima compagnia assicurativa nel ramo vita autorizzata a operare interamente in bitcoin, oggi ha annunciato un nuovo finanziamento da 37,5 milioni di dollari da parte dei suoi investitori esistenti, guidato da Bain Capital Crypto insieme a Haun Ventures, Framework Ventures, Pantera Capital, Apollo, Northwestern Mutual Future Ventures e Morgan Creek Digital. Meanwhile, tra i cui finanziatori figura anche Sam Altman, ha ora raccolto complessivamente oltre 180 milioni di dollari.

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