Vonage , azienda del gruppo Ericsson (NASDAQ: ERIC), oggi ha annunciato che Max Factory Group , una delle principali catene di rivenditori in Italia con 48 punti vendita presenti in sette regioni, ha scelto Vonage per trasformare il modo in cui comunica con i clienti. Integrando la API Vonage Messages via WhatsApp e Vonage Conversational Connect – una piattaforma di messaggistica multicanale che consente ai marchi di creare, lanciare e gestire campagne personalizzate tramite WhatsApp, RCS e SMS – Max Factory ha ottenuto un aumento della base di clienti attivi pari al 100% e un tasso di lettura delle sue email di marketing personalizzato pari al 65% nell'arco di un solo anno.

Prima di collaborare con Vonage, il marketing di Max Factory si affidava a materiale promozionale stampato che, sebbene familiare, offriva scarsa capacità comunicativa con i clienti in modo mirato o misurabile. I volantini stampati non riuscivano a raggiungere i clienti e le prestazioni delle campagne pubblicitarie erano difficili da rilevare senza l'infrastruttura necessaria per supportare la crescita su ampia scala.

"Vonage ha dato a Max Factory gli strumenti necessari per raggiungere i nostri clienti in modo efficiente e sicuro attraverso canali di messaggistica che arrivano direttamente a loro", ha dichiarato Giacomo Cinelli, Responsabile del Marketing di Max Factory. "Le soluzioni di Vonage ci hanno permesso di offrire promozioni mirate e personalizzate direttamente ai nostri clienti e ha permesso al nostro team di personalizzare i contenuti in modo dinamico basandosi sullo storico degli acquisti, sulla posizione geografica e sulle preferenze individuali – tutte funzionalità che i tradizionali canali pubblicitari semplicemente non sono in grado di eguagliare".

La gestione centralizzata delle campagne ha ridotto il carico di lavoro e gli errori operativi per Max Factory, risultando in una riduzione dei tempi necessari per offrire esperienze personalizzate e promozioni esclusive, rafforzando nel complesso la fedeltà e il coinvolgimento dei clienti. Max Factory ha inoltre ridotto notevolmente i costi e l'impatto ambientale, sostituendo i volantini cartacei con le comunicazioni digitali.

"La trasformazione di Max Factory è un forte esempio di ciò che è possibile ottenere quando i rivenditori passano da una strategia di sensibilizzazione standardizzata a comunicazioni intelligenti, personalizzate e omnicanale", ha dichiarato Fredrik Gessler, Responsabile di API Product Management per Vonage. "Utilizzando l'API Vonage Messages via WhatsApp e Vonage Conversational Connect, Max Factory è riuscita a raggiungere i clienti in modo più affidabile, coinvolgendoli in modo più significativo e ampliando le sue attività di marketing con efficienza senza precedenti. Questo è esattamente il tipo di trasformazione che rendiamo possibile per le aziende di tutto il mondo".

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Informazioni su Vonage

Vonage, azienda del gruppo Ericsson, crea tecnologia che offre alle imprese i mezzi necessari e agli sviluppatori gli strumenti per essere all'avanguardia nella nuova era della trasformazione digitale. Le sue piattaforme e i suoi strumenti basati sull'intelligenza artificiale consentono la creazione di nuovo valore e di esperienze clienti innovative in tutte le reti mobili e nel cloud.

Il portafoglio tecnologico dell'azienda comprende API di rete e soluzioni CPaaS, CCaaS e UCaaS. Azienda di fiducia scelta da imprese in vari settori e adottata da sviluppatori in tutto il mondo, Vonage è impegnata a ridefinire ogni interazione digitale.

Vonage è un'azienda interamente controllata da Ericsson (NASDAQ: ERIC) e opera all'interno della Ericsson Group Business Area Global Communications Platform (BGCP). Per maggiori informazioni, visitare www.vonage.com e seguire l'azienda su @Vonage.

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Informazioni su Max Factory Group

Fondato nel 2005, il Max Factory Group è un'importante catena di grandi magazzini operanti in Italia, che offre un assortimento attentamente selezionato di prodotti, tra cui abbigliamento per uomo, donna e bambino, prodotti per la casa e la cucina, arredamento, tessili, cartoleria, pet store, giocattoli e articoli per il fai-da-te. Con 48 punti vendita situati in sette regioni d'Italia, la missione di Max Factory è modernizzare l'esperienza di shopping basandosi sui punti di forza dei negozi fisici con i canali digitali.

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