Mary Kay Inc. (“Mary Kay”), la leggendaria impresa leader globale nel settore della bellezza e nell’imprenditorialità, oggi ha annunciato traguardi aziendali di svolta, invitando le nuove generazioni a interagire con un brand modernizzato.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260819628300/it/

Ryan Rogers, Chief Executive Officer of Mary Kay Inc. (Image Credit: Mary Kay Inc.)

Dichiarazione di Ryan Rogers , Amministratore delegato Mary Kay :

“Stiamo ridefinendo il percorso di Mary Kay. Stiamo investendo in tecnologia e ricerca per creare un’esperienza digitale integrata, preservando al contempo le relazioni personali e il senso di comunità che da sempre ci distinguono. Dal lancio di Mary Kay My Shop all’innovazione di prodotto di nuova generazione, fino all’impatto sociale orientato a uno scopo preciso, ogni traguardo rispecchia lo slancio alla base della nostra trasformazione. Forte di oltre 60 anni di tradizione imprenditoriale, stiamo reinventando il modo in cui i consumatori interagiscono con Mary Kay – incontrandoli ovunque si connettono, fanno acquisti o condividono contenuti mentre ampliamo le opportunità di crescita per le nostre consulenti di bellezza indipendenti in un mondo digitale in rapida evoluzione. Guidata da leader dedicati nell’intera organizzazione, Mary Kay sta trasformando audaci obiettivi in una crescita strategica, generano un valore duraturo per generazioni di stakeholder”.

Per saperne di più sul gruppo dirigente della trasformazione a livello globale visita il sito web di Mary Kay.

MARY KAY MY SHOP: TRASFORMARE IL MODO IN CUI GLI ACQUIRENTI ONLINE ACCEDONO ALL’ESPERIENZA DEL BRAND

Mary Kay My Shop rappresenta un’evoluzione digitale che ottimizza l’esperienza di acquisto per rispondere alle esigenze di una generazione nativa digitale che si aspetta comodità, scelta e interazione senza intoppi. My Shop non solo semplifica l’acquisto diretto online dei prodotti Mary Kay, ma rende anche facile mettersi in contatto con una consulente di bellezza indipendente per un servizio personalizzato.

che si aspetta comodità, scelta e interazione senza intoppi. My Shop non solo semplifica l’acquisto diretto online dei prodotti Mary Kay, ma rende anche facile mettersi in contatto con una consulente di bellezza indipendente per un servizio personalizzato. My Shop è una piattaforma integrata cloud-first che fornisce alle consulenti di bellezza indipendenti nuove vetrine online personalizzate collegate all’e-commerce, ai sistemi di pagamento, alla logistica e alle funzionalità social di Mary Kay, grazie alle quali possono raggiungere i clienti ovunque si trovino – di persona, online o sulle piattaforme social. Questa flessibilità è essenziale nel mercato odierno, dove il commercio da dispositivi mobili rappresenta oltre il 62% delle vendite di prodotti di bellezza. Per scoprire di più visita il sito web di Mary Kay .

collegate all’e-commerce, ai sistemi di pagamento, alla logistica e alle funzionalità social di Mary Kay, grazie alle quali possono raggiungere i clienti ovunque si trovino – di persona, online o sulle piattaforme social. Questa flessibilità è essenziale nel mercato odierno, dove il commercio da dispositivi mobili rappresenta oltre il 62% delle vendite di prodotti di bellezza. Per scoprire di più visita il sito web di Mary Kay . Lanciato negli Stati Uniti e in Germania nel 2025, My Shop si è esteso a Canada, Messico e Spagna nell’estate del 2026 ed è in fase di progressiva introduzione nei mercati globali.

INNOVAZIONE INTELLIGENTE ED INCLUSIVA NEL SETTORE DELLA BELLEZZA PER I TRATTAMENTI PREFERITI DELLA NEXT-GEN

Mary Kay sta definendo la bellezza moderna con un portafoglio prodotti pensato per l’attuale stile di vita dei consumatori. L’offerta di Mary Kay spazia da trattamenti intelligenti per la cura della pelle a innovazioni inclusive per l’incarnato, fino al make-up studiato per un’espressione di sé senza fatica e a soluzioni di benessere che integrano qualsiasi routine quotidiana, soddisfacendo le esigenze dei consumatori della next-gen dovunque in qualunque punto del loro percorso di bellezza e in ogni momento delle loro vite.

con un portafoglio prodotti pensato per l’attuale stile di vita dei consumatori. L’offerta di Mary Kay spazia da trattamenti intelligenti per la cura della pelle a innovazioni inclusive per l’incarnato, fino al make-up studiato per un’espressione di sé senza fatica e a soluzioni di benessere che integrano qualsiasi routine quotidiana, soddisfacendo le esigenze dei consumatori della next-gen dovunque in qualunque punto del loro percorso di bellezza e in ogni momento delle loro vite. La cura della pelle al primo posto: Mary Kay Clinical Solutions® Barrier Restore 1:1:3 utilizza un rapporto brevettato di acidi grassi, ceramidi e colesterolo per rafforzare la barriera cutanea, mentre Mary Kay® Hydrating Cream Mask offre una maschera idratante in crema senza bisogno di risciacquo anche fuori casa. Il fondotinta TimeWise® 3D garantisce risultati eccezionali in 36 tonalità fedeli a ogni incarnato, con un’attenzione prioritaria alla salute della pelle.

Mary Kay Clinical Solutions® Barrier Restore 1:1:3 utilizza un rapporto brevettato di acidi grassi, ceramidi e colesterolo per rafforzare la barriera cutanea, mentre Mary Kay® Hydrating Cream Mask offre una maschera idratante in crema senza bisogno di risciacquo anche fuori casa. Il fondotinta TimeWise® 3D garantisce risultati eccezionali in 36 tonalità fedeli a ogni incarnato, con un’attenzione prioritaria alla salute della pelle. Un duo iconico per gli occhi: dalla definizione intensa a una rimozione semplice, il mascara Lash Love Fanorama® Define+Lift e lo struccante occhi inodore e senza oli Mary Kay® aiutano gli amanti della bellezza a creare, esprimere e rinnovare facilmente qualsiasi look.

dalla definizione intensa a una rimozione semplice, il mascara Lash Love Fanorama® Define+Lift e lo struccante occhi inodore e senza oli Mary Kay® aiutano gli amanti della bellezza a creare, esprimere e rinnovare facilmente qualsiasi look. Packaging e approvvigionamento responsabile degli ingredienti: Mary Kay sta riducendo l’uso della plastica, aumentando il contenuto di materiale riciclato e promuovendo confezioni pronte per il riciclo, tra cui il flacone TimeWise® Targeted-Action® Toning Lotion, realizzato al 94% con plastica riciclata post-consumo. Mary Kay sostiene inoltre l’approvvigionamento responsabile di burro di karité e olio di palma attraverso la Global Shea Alliance e la Roundtable on Sustainable Palm Oil. Consulta qui il report sulla sostenibilità 2026 di Mary Kay..

Mary Kay sta riducendo l’uso della plastica, aumentando il contenuto di materiale riciclato e promuovendo confezioni pronte per il riciclo, tra cui il flacone TimeWise® Targeted-Action® Toning Lotion, realizzato al 94% con plastica riciclata post-consumo. Mary Kay sostiene inoltre l’approvvigionamento responsabile di burro di karité e olio di palma attraverso la Global Shea Alliance e la Roundtable on Sustainable Palm Oil. Consulta qui il report sulla sostenibilità 2026 di Mary Kay.. La tecnologia al servizio della bellezza: per personalizzare le raccomandazioni sui prodotti e migliorare l’esperienza del cliente, lo strumento di ricerca fondotinta basato sull’IA di Mary Kay Foundation Finder utilizza l’intelligenza artificiale avanzata per scansionarne il viso tramite il suo smartphone, offrendo nell’arco di secondi un consiglio personalizzato sulla tonalità grazie alla rilevazione precisa di 151 punti dei tratti facciali.

per personalizzare le raccomandazioni sui prodotti e migliorare l’esperienza del cliente, lo utilizza l’intelligenza artificiale avanzata per scansionarne il viso tramite il suo smartphone, offrendo nell’arco di secondi un consiglio personalizzato sulla tonalità grazie alla rilevazione precisa di 151 punti dei tratti facciali. Disponibile in tutto il mondo, lo strumento sviluppato dalla Fondazione Mary Kay ha già ottenuto prestigiosi riconoscimenti.

MARY KAY GLOBAL SOCIAL SQUAD: ATTIVARE UNA COMMUNITY GLOBALE DI CREATOR EMERGENTI

Lanciato a marzo 2026, Mary Kay Global Social Squad è un progetto pilota strategico che rende più autonoma una nuova generazione di digital storyteller e rafforza i legami con gli appassionati di bellezza in tutto il mondo.

è un progetto pilota strategico che rende più autonoma una nuova generazione di digital storyteller e rafforza i legami con gli appassionati di bellezza in tutto il mondo. Il programma permette alle consulenti di bellezza indipendenti di diventare autentiche social creator, condividendo contenuti informativi sui prodotti, ispirazioni di bellezza e gli ultimi trend attraverso format di alta qualità e di tendenza. Il progetto pilota inaugurale riunisce oltre 70 creator in 15 mercati in quattro regioni: Nord America, Asia-Pacifico, America Latina ed Europa.

Investendo nella formazione dei creator e nella community, Mary Kay sta sviluppando una rete orientata ai social che amplia la scoperta del brand e dei prodotti, avvicinando Mary Kay ai consumatori di tutto il mondo.

RINASCIMENTO IMPRENDITORIALE

Attrarre gli imprenditori di nuova generazione: fondata sulla convinzione di Mary Kay Ash nella forza del sostegno reciproco tra donne, Mary Kay mette in contatto consumatori e imprenditori che desiderano crescere, restituire valore e far parte di qualcosa di più grande . Con un approccio basato su scopi precisi e sull’unione tra connessioni digitali e personali, l’opportunità di business Mary Kay si allinea con le ambizioni imprenditoriali, le competenze tecnologiche e il forte desiderio di community della Gen Z. Quest’ultima ha rappresentato il 9% delle nuove imprese avviate negli Stati Uniti nel 2025 1 . Più della metà degli adulti della Gen Z ha preso seriamente in considerazione l’idea di avviare un’attività, evidenziando un forte interesse verso percorsi flessibili di imprenditorialità 2 .

fondata sulla convinzione di Mary Kay Ash nella forza del sostegno reciproco tra donne, Mary Kay mette in contatto consumatori e imprenditori che desiderano crescere, restituire valore e far parte di qualcosa di più grande Con un approccio basato su scopi precisi e sull’unione tra connessioni digitali e personali, l’opportunità di business Mary Kay si allinea con le ambizioni imprenditoriali, le competenze tecnologiche e il forte desiderio di community della Gen Z. Quest’ultima ha rappresentato il 9% delle nuove imprese avviate negli Stati Uniti nel 2025 . Più della metà degli adulti della Gen Z ha preso seriamente in considerazione l’idea di avviare un’attività, evidenziando un forte interesse verso percorsi flessibili di imprenditorialità . Eventi social-first: Mary Kay continua a investire in eventi iconici dedicati alla forza vendita, come i “Seminar” e le “Leadership Conference”, riunendo la community Mary Kay tra i vari mercati per celebrare i successi professionali e consolidare legami significativi. Gli eventi si stanno evolvendo in esperienze digitali e social-first pensate per le imprenditrici della bellezza. Più che semplici eventi, si tratta di rampe di lancio per le nuove generazioni, che forniscono ai membri della forza vendita indipendente competenze sui social, formazione sull’e-commerce e strumenti digitali intelligenti per connettersi, crescere e dare impulso al business.

SCOPO IN AZIONE: PINK CHANGING LIVES ®

Come leader globale nel settore della bellezza, Mary Kay promuove una community vibrante fondata su scopi condivisi, fiducia e senso di appartenenza, capace di trovare il consenso tra le generazioni e creare rilevanza culturale anche per i più giovani.

Questo impegno si estende alle comunità attraverso Pink Changing Lives ®, il programma globale di impatto sociale di Mary Kay che dal 2008 ha donato oltre 230 milioni di dollari in contributi finanziari e materiali per migliorare la vita delle donne e delle loro famiglie, sostenendo la ricerca sul cancro, aiutando le vittime di violenza domestica e creando opportunità di emancipazione economica in tutto il mondo.

RICONOSCIMENTI GLOBALI DI PRIMO PIANO

Mary Kay è stata nominata al 1° posto come Brand mondiale di vendita diretta per la cura della pelle e la cosmesi decorativa 3 da Euromonitor International per quattro anni consecutivi (2023-2026).

da Euromonitor International per quattro anni consecutivi (2023-2026). Mary Kay si è classificata al 2° posto nella lista Forbes 2026 per il miglior servizio clienti , salendo dal 93° posto del 2025 4 . Mary Kay è l’unico brand di bellezza nella Top 15 e l’unica impresa di vendita diretta nella Top 50.

, salendo dal 93° posto del 2025 . Mary Kay è l’unico brand di bellezza nella Top 15 e l’unica impresa di vendita diretta nella Top 50. Mary Kay si è classificata all’ 8° posto su 5.500 brand nella classifica Forbes 2026 dei migliori brand per impatto sociale 5 , migliorando la straordinaria 9ª posizione ottenuta nel 2025. Mary Kay è l’unico brand di bellezza nella Top 15 e l’unica impresa di vendita diretta presente in lista.

, migliorando la straordinaria 9ª posizione ottenuta nel 2025. Mary Kay è l’unico brand di bellezza nella Top 15 e l’unica impresa di vendita diretta presente in lista. Mary Kay si è classificata al 13° posto nel report 2026 di Happi sulle prime 50 aziende statunitensi 6 .

LO SAPEVATE CHE:

Il 63% dell’Executive Team, il 64% dei ricercatori in Ricerca e Sviluppo, il 79% del team Global Brand e Global Creative, il 63% della forza lavoro globale e il 60% delle posizioni di leadership nei primi 10 mercati di Mary Kay sono ricoperti da donne 7 .

Profilo di Mary Kay

Mary Kay Ash, una delle donne prime a infrangere il soffitto di cristallo, ha fondato il marchio di bellezza dei suoi sogni in Texas nel 1963 con un unico obiettivo: arricchire la vita delle donne. Quel sogno si è trasformato in un'azienda globale con milioni di venditori indipendenti in oltre 35 paesi. Per oltre 60 anni, Mary Kay ha dato alle donne la possibilità di definire il proprio futuro attraverso l'istruzione, il tutoraggio, il sostegno e l'innovazione. Mary Kay si impegna a investire nella scienza della bellezza e a produrre prodotti innovativi per la cura della pelle, cosmetici colorati, integratori alimentari e profumi. Mary Kay crede nella conservazione del nostro pianeta per le generazioni future, nella protezione delle donne colpite dal cancro e vittime di abusi domestici e nell'incoraggiamento dei giovani a seguire i propri sogni. Per saperne di più, visitare marykayglobal.com . È possibile seguirci su Facebook , Instagram , e LinkedIn .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260819628300/it/

Mary Kay Inc. – Comunicazioni aziendali

Newsroom.marykay.com

972.687.5332 oppure media@mkcorp.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire