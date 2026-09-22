Manhattan Associates (NASDAQ: MANH), leader globale nelle soluzioni native di supply chain commerce potenziate da intelligenza artificiale, annuncia il lancio di Editions ™ per le soluzioni Manhattan Active.

Editions introduce un nuovo modello di collaborazione per aziende clienti di Manhattan a prescindere dalle dimensioni e dal settore in cui operano. È progettato per consentire alle organizzazioni in crescita di compiere fin dall’inizio una scelta tecnologica solida e orientata al lungo periodo, ampliando progressivamente le funzionalità disponibili sulla medesima piattaforma al crescere delle esigenze e della complessità operativa, senza dover ripartire da zero.

Pensato per ActiveWarehouse™ , ActiveTransportation™ , ActiveStore™ e ActiveOrder™ , sulla pluripremiata ActivePlatform™ di Manhattan Associates, Editions è disponibile in tre versioni: Essentials, Enterprise ed Enterprise Premier.

Qualunque sia la versione di Editions scelta per ciascuna soluzione, le aziende possono beneficiare della potenza di una piattaforma unificata, delle funzionalità di intelligenza artificiale e dell’innovazione continua che supportano alcune tra le più complesse operazioni di supply chain e commerce a livello globale.

Editions non è un prodotto separato né una versione ridotta delle soluzioni Manhattan. Consente alle aziende di accedere, in ogni fase della loro crescita, alle funzionalità più adatte alle loro esigenze, con la possibilità di ampliare progressivamente le capacità disponibili sulla stessa piattaforma e il supporto necessario per crescere e competere nel tempo.

“ Una delle decisioni più importanti che un'organizzazione in espansione può prendere riguarda la scelta del giusto partner tecnologico per il commercio e la supply chain. Ogni fase del percorso di crescita richiede eccellenza operativa nelle attività di vendita e di fulfilment, considerando il loro impatto diretto sull'esperienza del cliente ”, ha dichiarato Brian Kinsella, Chief Product Officer di Manhattan Associates . “Editions cambia le regole del gioco. Le aziende possono iniziare con Essentials e passare a Enterprise o Enterprise Premier man mano che le loro esigenze evolvono, senza dover migrare a un nuovo sistema, implementare nuovamente i processi o formare di nuovo i team. Adesso, devono semplicemente attivare ulteriori funzionalità sulla stessa piattaforma, ottenendo le capacità di cui hanno bisogno nel momento in cui servono, senza interruzioni. Si tratta di un percorso che tutela il valore di ogni decisione tecnologica presa lungo il cammino” .

Con Editions, le organizzazioni di tutte le dimensioni possono:

Accedere alle funzionalità più rilevanti per le esigenze attuali , partendo da Essentials, senza dover affrontare i costi e la complessità di infrastrutture e gestione IT tipiche delle grandi imprese.

, partendo da Essentials, senza dover affrontare i costi e la complessità di infrastrutture e gestione IT tipiche delle grandi imprese. Accelerare il passaggio dalla strategia alla creazione di valore , grazie alla configurazione assistita dall’intelligenza artificiale, all’automazione del deployment e a procedure guidate di configurazione.

, grazie alla configurazione assistita dall’intelligenza artificiale, all’automazione del deployment e a procedure guidate di configurazione. Operare su una piattaforma cloud-native , senza infrastrutture da gestire, con aggiornamenti continui e nuove funzionalità rilasciate automaticamente ogni trimestre.

, senza infrastrutture da gestire, con aggiornamenti continui e nuove funzionalità rilasciate automaticamente ogni trimestre. Ampliare gradualmente le funzionalità disponibili , passando da Essentials a Enterprise e a Enterprise Premier, senza re-implementazioni, nuova formazione dei team, migrazione dei dati o interruzioni dell’operatività.

, passando da Essentials a Enterprise e a Enterprise Premier, senza re-implementazioni, nuova formazione dei team, migrazione dei dati o interruzioni dell’operatività. Unificare concretamente le operazioni , combinando Editions diverse in base alle necessità o aggiungendo nel tempo nuove famiglie di soluzioni, sempre sulla medesima piattaforma unificata e in linea con l’evoluzione del business.

Manhattan Associates

Manhattan Associates è un leader tecnologico globale che fornisce soluzioni per la supply chain e il commercio omnicanale con capacità di intelligenza artificiale senza pari. Progettiamo, realizziamo e offriamo soluzioni cloud-based basate sull'AI, le migliori della categoria, che garantiscono resilienza ed efficienza alle aziende. Consentiamo alle imprese di unificare in modo unico le vendite front-end con l'esecuzione della supply chain back-end.

Il nostro impegno verso l'innovazione, la piattaforma cloud-native e l'architettura API-first creano esperienze più semplici e percorsi più rapidi verso il valore per i nostri clienti. Li mettiamo in grado di anticipare e reagire alle tendenze emergenti e alle perturbazioni globali con competenza tecnica e sicurezza operativa, trasformando le sfide in vantaggi competitivi.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.manh.com/it-it e le pagine LinkedIn , Facebook e Manhattan Associates Italia .

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