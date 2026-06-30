Manago AI annuncia oggi la prossima evoluzione della sua Customer Engagement Platform, che combina una nuova identità di brand, capacità di Agentic AI, un'esperienza utente migliorata e un modello commerciale semplificato, pensato per aiutare le aziende in crescita a realizzare valore più rapidamente.

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From left: Marcin Stelmach, Director of Customer Success, Klaudia Penkalla, Chief of Staff, Phil Draper, CEO, and Marek Broda, CDFO

Il lancio coincide con il rebranding dell'azienda da SALESmanago — una delle prime piattaforme di marketing automation in Europa — a Manago AI. Questo riflette una più ampia trasformazione aziendale focalizzata sull'aiutare i marketer a muoversi più velocemente, ridurre le complessità e ottenere valore piu’ rapidamente grazie al coinvolgimento del cliente potenziato dall'IA. Progettata per i marketer dell'eCommerce, la piattaforma aiuta i team a gestire volumi crescenti di dati sui clienti e a offrire esperienze personalizzate in modo più efficiente.

Le nuove funzionalità espandono l'intelligenza integrata nell'intera piattaforma Manago AI, consentendo ai marketer di utilizzare istruzioni in linguaggio comune per analizzare il comportamento dei clienti, raccomandare le azioni successive, creare campagne e automatizzare l'esecuzione — riducendo il lavoro manuale e mantenendo i team in pieno controllo.

Il lancio si articola attorno a tre sviluppi chiave:

Nuova infrastruttura e capacità di Agentic AI che automatizzano l'esecuzione lungo tutto il customer journey

Flussi di lavoro conversazionali che permettono ai marketer di costruire campagne e audience usando il linguaggio naturale

Un modello commerciale più semplice e trasparente, con configurazione flessibile, prezzi chiari e onboarding potenziato dall'IA, progettato per accelerare il time-to-value per i brand in crescita

Dall'insight all'azione con un solo prompt

Al centro della piattaforma Manago AI c'è un'architettura unificata che riunisce dati, canali e intelligenza in un unico posto. Aiuta i team a comprendere e prevedere il comportamento dei clienti, personalizzare il coinvolgimento e trasformare gli insight in azioni più rapidamente, con meno lavoro manuale e su scala maggiore.

Phil Draper, CEO di Manago AI, ha dichiarato: "I team di marketing non hanno un problema di dati — hanno un problema di esecuzione. Gli insight restano fermi nelle dashboard, mentre le campagne vengono ritardate da processi manuali, strumenti disconnessi e risorse limitate. Costruita per la prossima era del marketing, Manago AI cambia tutto questo trasformando i dati direttamente in azione. Stiamo riducendo il tempo dall'insight all'esecuzione da giorni a minuti, consentendo di costruire, lanciare e ottimizzare le campagne in un unico flusso. È il marketing moderno reso semplice, che aiuta i marketer a muoversi alla velocità che i loro clienti si aspettano, rimanendo in pieno controllo della strategia e dei risultati."

Marketing potente, reso semplice

L'intelligenza integrata consente a Manago AI di tradurre i segnali dei clienti direttamente in attività di marketing, eliminando i passaggi manuali che tipicamente rallentano i team. Con la piattaforma, i marketer possono:

Costruire campagne, audience e journey con un semplice prompt in linguaggio naturale

Generare brief di campagne, contenuti email, oggetti e immagini — tutti in linea con il brand — in tempistiche ridotte

Offrire raccomandazioni di prodotto in tempo reale tramite messaggistica omnicanale

Analizzare i dati dei clienti e identificare segmenti strategici da coinvolgere e le migliori azioni successive

Le capacità conversazionali e agentiche di Manago AI sono ora disponibili qui .

FINE

Informazioni su Manago AI

Manago AI è una Customer Engagement Platform che aiuta i marketer a connettere i propri dati, comprendere ogni cliente, comunicare su ogni canale e ottenere risultati.

Affidato da oltre 2.000 brand, Manago AI offre ai marketer la velocità, la chiarezza e la sicurezza per passare dall'idea alla campagna live in pochi minuti su email, SMS, WhatsApp e web. Senza bisogno di risorse tecniche.

Già SALESmanago, una delle prime piattaforme di marketing automation in Europa, l'azienda si è ribattezzata Manago AI. Leadoo e Thulium, precedentemente acquisite da SALESmanago, fanno ora parte del più ampio portfolio di Manago AI.

Ulteriori informazioni su manago.ai

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